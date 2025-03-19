我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院對中共競爭委員會 要求6大學提供中國學生資料

白宮證實：川普20日簽署行政命令 關閉教育部

NBA／湯普森也掛病號 殘陣獨行俠浪費11分領先苦吞4連敗

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溜馬隊在席亞康（右）領軍下演出11分落後逆轉勝，以135：131擊退獨行俠。（路透）
溜馬隊在席亞康（右）領軍下演出11分落後逆轉勝，以135：131擊退獨行俠。（路透）

人力已經很吃緊的獨行俠隊，19日湯普森（Klay Thompson）又因病無法出賽，儘管對手溜馬隊也少了主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton），仍在席亞康（Pascal Siakam）領軍下演出11分落後逆轉勝，以135：131擊退獨行俠。

獨行俠19日共有6名球員無法上陣，除湯普森外，還有傷了膝蓋十字韌帶、賽季提前報銷的厄文（Kyrie Irving）、馬丁（Caleb Martin）、中鋒萊夫利（Dereck Lively II）和威廉斯（Brandon Williams），不過團隊在第三節打出單節34：22攻勢，反帶著1分領先進入決勝節，馬歇爾（Naji Marshall）最後6分鐘左右的進球後更讓獨行俠取得112：101優勢。

溜馬努力追分，最後29秒獨行俠在華盛頓（P.J. Washington）2罰1中後仍握有130：127領先，不過溜馬有奈哈德（Andrew Nembhard）先2罰1中追近比數，奈哈德再把握席亞康關鍵抄截後的助攻、飆進超前三分彈，溜馬反以131：130超前，加上團隊最後4罰都沒失手，驚險以4分差留下主場勝利。

有關鍵抄截演出的席亞康貢獻29分，奈哈德22分、8助攻，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）全場23分有16分集中在第四節，都是守護主場功臣；獨行俠以華盛頓26分最高，板凳出發的哈迪（Jaden Hardy）貢獻24分。

吞下4連敗的獨行俠，近期難得的好消息是教練基德（Jason Kidd）提到，10度入選明星賽的禁區大將戴維斯（Anthony Davis）最近一次在發展聯盟的5對5訓練有很正向的感受，不過歸期仍未定，基德說：「希望結果仍是正面的，有些好事情，但我認為離他進入比賽還是需要一些時間。」

哈利 厄文

上一則

MLB／大谷翔平首轟打到東京巨蛋屋頂？日本球迷熱議

延伸閱讀

NBA／勝負已定卻上演全武行 活塞退巫師近15戰12勝

NBA／勝負已定卻上演全武行 活塞退巫師近15戰12勝
NBA／獨行俠本季玩完了？傷兵一堆…戴維斯擬提前「關機」

NBA／獨行俠本季玩完了？傷兵一堆…戴維斯擬提前「關機」
NBA／感謝醫生助東山再起 湯普森親贈2022年冠軍戒

NBA／感謝醫生助東山再起 湯普森親贈2022年冠軍戒
NBA／唐西奇大三元退老東家 湖人球迷喊「這句」讓獨行俠好尷尬

NBA／唐西奇大三元退老東家 湖人球迷喊「這句」讓獨行俠好尷尬

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
大谷翔平找來名廚宴請道奇隊友。（取材自大谷翔平官方Instagram）

MLB／大谷翔平找的晚宴名廚曝光 最難預訂壽司、燒鳥店都來了

2025-03-17 00:40

超人氣

更多 >
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？