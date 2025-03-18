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NBA／勇士教頭稱柯瑞「筋疲力竭」 對公鹿休兵

記者曾思儒／即時報導
柯瑞。(新華社)
柯瑞。(新華社)

勇士隊今天出戰公鹿隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）將輪休，勇士總教練柯爾 （Steve Kerr）稱柯瑞昨天出戰金塊隊已經「筋疲力竭」，僅管主角本人說自己無礙，不過勇士考量招牌球星的身體狀況，仍決定讓柯瑞休息一場。

柯瑞昨天碰金塊21投6中拿20分，傳出7助攻卻也出現全隊最多的7失誤，最終球隊以105：114吞敗，7連勝告終。

近期出現腰部問題的柯瑞透露，感覺沒太大問題，但上周出戰國王隊的賽前熱身時開始感受到右腰部有拉傷狀況，「我感覺很好，顯然我沒有打得太好，所以每個人，包括教練，都想找出原因，最主要是失誤，整晚都有很多愚蠢的球，但我們也打出很棒的一波。」

柯瑞指出，球隊問題是沒能維持好表現，至於自己身體狀況，這幾天有持續觀察和感覺，感覺還算穩定。

從2月開始的近20場比賽，柯瑞有18場的得分至少20分，不過今天出戰公鹿的比賽被列入傷兵而缺席，柯爾更直接說柯瑞已經「筋疲力竭」，球隊肯定要考慮讓他休息一晚、恢復狀態來面對接續賽季，「我認為他近幾場累了，所以我們要想辦法讓他恢復體力。」

勇士預計今天迎接後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）回歸，他因下背部傷勢連續缺席5場，柯爾賽前受訪透露預計讓波傑姆斯基上場25分鐘左右。

柯瑞

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