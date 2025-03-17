NBA／魔術斷騎士16連勝 杭特百分百勝率破功

術球星班切羅（右）16日22投僅6中仍拿下全場最高24分外帶11籃板。(美聯社)

超過一個月未嘗敗績的騎士隊，16日踢到鐵板，僅管帶著1分領先進入決勝節，但最後1分鐘5投全落空，讓魔術隊上演後來居上戲碼，以108：103踢館成功，也讓騎士隊史最長連勝停在16場。

騎士上一度輸球已是2月4日，16日在莫布里（Evan Mobley）腿傷缺陣下主場失守，也成杭特（De'Andre Hunter）上月從老鷹隊轉戰騎士後的第一場敗仗，在此之前杭特有出賽就奪勝的場次已累積到13場，百分百勝率16日破功。

騎士教頭亞特金森（Kenny Atkinson）說：「首先要肯定魔術，前三名的防守球隊，這就是他們，真的是很出色的防守隊伍。」

首節騎士還取得38：25領先，三節打完也還握有1分優勢，但遭魔術第四節反超比分後，杭特、史特魯斯（Max Strus）和米契爾讀秒階段的接連外線嘗試都無果，連48場帶著領先進入決勝節就贏球的紀錄也告終。

沒能追平太陽隊2021年締造的17連勝紀錄，亞特金森沒把16日輸球當成警鐘，但的確可以讓即將開啟客場5連戰的球隊上緊發條，他說：「聯盟很多優秀隊伍，我相信這場會幫助我們的客場旅程，準備好且表現更好。」

魔術球星班切羅（Paolo Banchero）16日22投僅6中仍拿下全場最高24分外帶11籃板、7助攻，F.華格納（Franz Wagner）貢獻22分；騎士以米契爾（Donovan Mitchell）23分最高，但28投僅9中，包括最後1分鐘3次出手都落空，沒能助騎士繼續推進隊史最長連勝。