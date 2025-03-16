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NBA／格林比柯瑞「睡覺」慶祝手勢 隊友稱呼「夢魘」

記者曾思儒／即時報導
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勇士隊格林。（美聯社）
勇士隊格林。（美聯社）

勇士隊15日挺過尼克隊反撲，以97：94迎接7連勝，決勝關頭連拿4分的格林（Draymond Green）還比出隊友柯瑞（Stephen Curry）經典的「睡覺」慶祝手勢，連板凳區隊友波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也一起雙手放臉頰旁呼應；格林的慶祝動作也讓勇士隊友有了新的解讀。

15日攻下18分的穆迪（Moses Moody）笑說，大家在休息室討論，同樣的慶祝手勢，格林的動作可以稱之為「夢魘（nightmare）」，「這很酷，這當然是從柯瑞開始，但他傳播出去，讓整個團隊把他們送回家。」

格林和尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）15日互動成比賽焦點之一，日前格林在自己podcast造謠，說唐斯面對勇士沒上場是因為害怕巴特勒（Jimmy Butler），但遭唐斯「打臉」駁斥；15日兩人多次對位，火藥味十足，格林讀秒階段切入放進保險分就是突破唐斯防守。

最終格林9投3中攻下9分，另有4籃板、3助攻和1阻攻，僅管數據不如唐斯的29分、12籃板亮眼，但留下7連勝，也讓尼克的西岸客場5連戰以2勝3敗告終。

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