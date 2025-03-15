NBA／柯爾喊拚8000顆三分球 柯瑞笑答：怕教頭壓力大

柯瑞（右） 13日再度改寫歷史，成為NBA史上首位投進4000顆三分球的球員。（美聯社）

勇士隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）再度改寫歷史，成為NBA 史上首位投進4000顆三分球的球員。球隊致敬影片的一個彩蛋讓他感到暖心，教頭柯爾（Steve Kerr）則不改幽默本色，笑說只能給已擁有一切的柯瑞放一天假作為慶賀禮，更搞笑要他挑戰8000顆三分球。

這場比賽，柯瑞賽前只差2顆三分球便能達標。他在首節還剩5分35秒時，於左側45度角投進生涯第3999顆三分球，現場觀眾已開始鼓譟，等待接下來每一次的外線出手。第三節8分19秒歷史性時刻終於來臨，他在隊友穆迪（Moses Moody）助攻下，閃過國王萊爾斯（Trey Lyles）防守，投進個人本場比賽第2顆、生涯第4000顆三分球，這也讓勇士主場隨即響起滿場的「MVP」歡呼聲。

勇士球團特地在暫停時播放了一段特別的致敬影片，其中包括當年助攻柯瑞投進生涯首顆三分球的隊友--來自拉脫維亞的前鋒畢德瑞許（Andris Biedrins）送上的祝賀。

柯瑞回憶生涯，從2009年進入聯盟，到2017年突破2000顆三分，2021年12月達到3000顆，而如今在2025年3月來到4000顆大關，這一切對他而言仍是不可思議的成就。

當被問及柯瑞的下一個目標時，柯爾開玩笑地說：「8000顆，怎麼樣？」柯瑞聽完也笑著回應：「我不覺得他想當教練這麼久，不要給他這麼大的壓力（笑）。」