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NBA／里夫斯、肯奈特飆69分 湖人雙星缺陣遭金塊逆轉

記者劉肇育／即時報導
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金塊隊穆雷(左)14日投進致勝關鍵三分球，擊敗湖人隊。(美聯社)
金塊隊穆雷(左)14日投進致勝關鍵三分球，擊敗湖人隊。(美聯社)

湖人隊14日在雙星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）皆缺陣的情況下，進行客場之旅的最後一站作客金塊隊主場，儘管少了多名主力球員，但湖人里夫斯（Austin Reaves）、肯奈特（Dalton Knecht）攜手攻下69分，整場比賽與金塊拉鋸，不過金塊靠著倒數5.6秒穆雷（Jamal Murray）投進致勝三分球，最終就以131：126險勝湖人。

湖人在日前客場3連戰都吞下敗仗後，14日的最後一站作客金塊主場，不僅雙星缺陣，包括八村壘、文森（Gabe Vincent）、海斯（Jaxson Hayes）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也都在傷兵名單中，只能由里夫斯率領二線陣容迎戰。

不過首節湖人就打出令人驚豔的表現，在里夫斯單節猛轟12分領軍下，首節展現多點開花的攻勢，就連布朗尼（Broony James）都獲得上場機會並有5分進帳，首節打完湖人就拿下高水準的40分，並取得8分領先。

第二節金塊隨即在約柯奇（Nikola Jokic）領軍下吹起反攻號角，他個人單節進帳10分，加上從板凳出發的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也在上半場保持火燙手感，兩人在上半場打完就合力攻下33分並送出8次助攻，幫助金塊反取得4分領先。

下半場湖人在里夫斯與新秀射手肯奈特領軍下持續緊咬比分不放，第四節最後階段肯奈特與古德溫（Jordan Goodwin）連續砍進三分球，又在防守端製造金塊失誤發動反快攻得手，助湖人在倒數52秒取得3分領先，但金塊也靠著約柯奇「三分打」追平，更在倒數5.6秒由穆雷投進關鍵三分球超前，隨後湖人發球還出現失誤讓衛斯特布魯克抄截灌籃，最終金塊就以5分差距險勝。

金塊14日共3人得分在20分以上，其中約柯奇拿下28分，穆雷則有26分，布勞恩22分，衛斯特布魯克拿下17分、7助攻，湖人則是以里夫斯攻下37分、13助攻、8籃板最佳，肯奈特則有32分進帳。

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