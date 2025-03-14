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NBA／柯瑞4000顆三分球達標 勇士下三分雨祝賀退國王

記者劉肇育／即時報導
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柯瑞在今天主場出戰國王隊的比賽中，投進個人生涯第4000顆三分球。(美聯社)
柯瑞在今天主場出戰國王隊的比賽中，投進個人生涯第4000顆三分球。(美聯社)

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天主場出戰國王隊的比賽中，在第三節剩下8分19秒時閃過國王萊爾斯（Trey Lyles）防守，投進個人生涯第4000顆三分球，在他領軍下勇士今天也下起三分雨投進22顆三分球，最終在柯瑞的紀錄之夜以130：104擊敗國王，收下6連勝。

三年多前以生涯投進2974顆三分球打破「雷槍」艾倫（Ray Allen）紀錄，登上聯盟歷史三分球王寶座後，柯瑞往後每投進一顆三分球都在創造聯盟新歷史，而在今天與國王之戰賽前他生涯已經累計投進3998顆三分球，挑戰4000顆三分球紀錄近在咫尺。

不知是否是受到柯瑞挑戰紀錄之夜的氛圍影響，勇士開賽後就先由不擅長外圍投射的格林（Draymond Green）接連投進兩顆三分球揭開序幕，光是在首節勇士就投進7顆三分球，取得30：18的領先優勢，不過柯瑞僅投進1球。

第二節柯瑞則是僅有一次三分球出手機會但未能進球，國王也在該節展開反撲，在最多落後到23分的情況下，上半場打完追到僅剩下10分領落，柯瑞的三分球進球數也停止在3999顆。

不過易籃後勇士球員又找回投射手感，先是穆迪（Moses Moody）與格林（Draymond Green）接連砍進兩顆三分球，柯瑞也在該節剩下8分19秒時接獲穆迪助攻，並閃過萊爾斯防守，投進生涯第4000顆三分球，讓勇士主場氣氛為之沸騰，柯瑞也在下一波暫停時接受全場球迷歡呼致意。

在柯瑞達成新里程碑後，勇士的外線砲火也不見停歇，第四節手感發燙的穆迪再投進兩顆三分球，加上今天復出的庫明加（Jonathan Kuminga）也兩度轟炸籃框，幫助勇士將領先優勢再度擴大到17分，比賽勝負也提前底定，最終勇士就以26分差距收下6連勝。

柯瑞在今天投進2顆三分球拿下11分，生涯三分球命中數也停止在4000顆，在聯盟三分球進球排行榜上持續領先，第二名則為快艇隊哈登（James Harden）的3127顆，至於現役球員排名第3名的則為公鹿隊里拉德（Damian Lillard）的2794顆，這也凸顯出柯瑞障礙短時間內恐怕難以被突破。

包括柯瑞在內，勇士今天共8人得分上雙並以超過5成命中率投進22顆三分球，其中格林投進4顆三分球拿下23分最佳，穆迪也投進4顆三分球拿下17分，今天復出的庫明加則有18分進帳。

柯瑞

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