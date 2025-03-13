NBA／柯瑞迎37歲：能打多久不知道 盼超越合約時間

柯瑞即將迎來37歲生日。（新華社）

即將迎來37歲生日的勇士隊球星柯瑞 （Stephen Curry）目前合約將持續至2026-27賽季，對於未來是否繼續征戰，他並未做出確切承諾。他接受當地電台訪問時表示，「我希望能超越這紙合約，但究竟還能再打多久？我真的不確定。」

談及退休 規畫，柯瑞認為關鍵不在於數據，而是自身對比賽的影響力是否依舊存在，「每年我都會重新評估自己的狀態，重點不只是場均得分，而是我是否仍能主宰比賽？是否還能像過去一樣打滿30分鐘以上？如果有一天我發現自己做不到，那或許就是該考慮退場的時候。」

去年夏天柯瑞與勇士簽下價值6260萬美元的一年延長合約，確保自己至少再打2賽季。作為歷史上最偉大的射手，他至今仍保持頂級水準，近期幫助勇士在西區上升至第6名，擺脫賽季初的掙扎。

交易截止日前，勇士透過交易換來巴特勒（Jimmy Butler），讓柯瑞在進攻端負擔減輕，並找回更具威脅性的表現。交易截止日後，柯瑞場均繳出30.9分6.2助攻4.4籃板，證明自己依然是聯盟最致命的進攻武器之一。

隨著生涯進入後期，柯瑞也陸續達成多項重要里程碑，包括突破2萬5000分大關，並即將成為史上首位命中4000顆三分球的球員。然而，柯瑞深知年齡帶來的挑戰，不會對自己抱持不切實際的期待。「沒有人願意自欺欺人，認為自己還能像年輕時一樣打球，卻忽略身體變化。我們現在還沒遇到這個問題，但未來會如何發展，需要時間觀察。」

儘管歲月不饒人，柯瑞仍充滿對比賽的熱情，他坦言：「每當踏上球場，我依然像個孩子一樣興奮，這是我最珍惜的部分。當然，現在熱身需要更長的時間，恢復也比以前更慢，但只要我還能維持巔峰狀態，我就會繼續打下去。」