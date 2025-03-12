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NBA／庫明加歸隊 將續打替補 柯爾：球隊已截然不同

記者劉肇育／即時報導
勇士庫明加（Jonathan Kuminga）有望在明天與國王之戰歸隊。（美聯社）
勇士庫明加（Jonathan Kuminga）有望在明天與國王之戰歸隊。（美聯社）

在因腳踝傷勢缺陣了2個多月後，勇士庫明加（Jonathan Kuminga）有望在明天與國王之戰歸隊，對於勇士在過去1個多月來因為巴特勒（Jimmy Butler）的加入打出全新氣象，總教練柯爾（Steve Kerr）在12日練球後也直言，如何幫助庫明加融入這套新陣容將會是當務之急。

在湯普森（Klay Thompson）於去年休賽季轉戰獨行俠後，庫明加本賽季逐漸打出球隊二把手的風範，不過他卻在年初出戰灰熊的比賽中腳踝受傷，且一缺席就超過2個月，所幸勇士在季中交易大限前換回明星前鋒巴特勒，反而激起良好化學效應，在他加盟後並出賽的12場比賽中，勇士已經收下11勝。

對於庫明加有望在12日與國王之戰歸隊，勇士主帥柯爾也直言，如何幫助他融入現有陣容將是一大關鍵，「這支球隊與他受傷缺陣前的那支球隊已經完全不同，我們現在狀態非常好，我希望盡可能幫助他融入球隊，因為他有能力提供一些我們欠缺的東西，但這種事需要磨合，這就是籃球運動的美妙之處，因為這是一項團隊運動。」

在目前球隊先發陣容化學效應良好的情況下，柯爾也直言將會讓庫明加繼續從板凳出發，並且已經針對此事與他多次溝通，「他很興奮能夠回到球場，也理解目前球隊的狀況，我們都很期待他的回歸，但我們將會繼續保持現在的陣容，不打算改變先發，但他能夠加入輪替，讓我們很期待會有什麼火花。」

而勇士小裴頓（Gary Payton II）也說：「我們陣中擁有能夠吸引至少兩名防守球員的球星，這將讓團隊更容易發揮，當庫明加回歸後，這樣的情況只會變得更讓對手畏懼，巴特勒在低位時如果你想包夾，那庫明加就會全力衝擊禁區，或是他也可以把球傳給希爾德（Buddy Hield）或格林（Draymond Green），甚至是與柯瑞（Stephen Curry）進行配合。」

勇士如能在明天迎回庫明加，那傷兵名單內將僅剩下因為背傷缺陣的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），他在日前與籃網之戰於首節開打不到一分鐘就傷退，不過勇士球團目前仍未針對他的傷勢做出回歸說明。

柯瑞

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