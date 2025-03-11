NBA／驚奇外線帶動逆轉 騎士克服18分落後豪取15連勝

葛蘭特。(路透)

最多陷入18分落後的騎士隊，今天僅管當家球星米契爾（Donovan Mitchell）休兵，但在葛蘭特（Darius Garland）第四節獨拿18分、全場30分領軍下，決勝節打出31：18的反撲攻勢，硬是以109：104逆轉籃網隊，收下本季第2度的15連勝，且完成本季對籃網的4戰「橫掃」。

騎士首節還以26：29緊追比分，但籃網第二節打出34：24的單節攻勢，半場領先擴大到63：50，第三節威廉斯（Ziaire Williams）外線進球後領先分數更擴大到71：53；騎士靠艾倫（Jarrett Allen）罰球追分，波特（Craig Porter Jr.）更投進49呎的驚天壓哨球，讓騎士三節打完追近比分到78：86。

第四節成葛蘭特的個人秀，他連拿5分帶動一波20：8的逆轉攻勢；籃網在強森（Cameron Johnson）進球後雖追到99：101，但最後2分鐘進攻當機，只靠湯瑪斯（Cam Thomas）22.2秒再投進三分球，騎士讀秒階段又有史特魯斯（Max Strus）4罰俱中追加保險分，最終就以109：104收下15連勝。

葛蘭特在米契爾穿便服坐場邊下轟下全場最高30分，其中18分集中在第四節，成騎士15連勝頭號功臣，艾倫貢獻23分、13籃板，莫布里（Isaiah Mobley）也有21分、9籃板、6助攻；籃網以湯瑪斯27分最佳，強森17分。