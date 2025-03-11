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NBA／柯瑞再進5記三分球 距生涯4000球里程碑僅差2顆

中央社／台北11日電
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柯瑞距生涯投進4千顆三分球里程碑還差2個。(路透)
柯瑞距生涯投進4千顆三分球里程碑還差2個。(路透)

NBA金州勇士10日6人得分達雙位數，包括培頓攻下新高的26分，以130：120擊敗波特蘭拓荒者摘5連勝；柯瑞全場投進5記三分球，距生涯投進4千顆三分球里程碑還差2個。

近況出色的勇士10日在主場迎戰來訪的拓荒者，首節就以35比27領先，半場更擴大到68：47、挾超過20分的領先優勢，勇士始終保持一定幅度的領先，輕鬆收下5連勝。

柯瑞在2021年12月正式超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）成為NBA史上的三分球王，如今他最快在本周五（3月14日）主場對沙加緬度國王的比賽，就能完成生涯投進4千個三分球的壯舉。

現年36歲的柯瑞合約將到2026－27賽季為止，根據EPSN報導，若使用「favorite toy」程式推估，柯瑞生涯有96%的機率可以投進4500個三分球，甚至有39%機率完成5000個三分球，6%的機率完成5533個三分球，這個數字超越艾倫和米勒（Reggie Miller）的生涯總和。

「favorite toy」是最早是由詹姆斯（Bill James）為棒球統計而開發，後來被霍林格（John Hollinger）修改並提供NBA使用。主要是根據球員近期的成績、年齡和身高來估算其職業生涯中的某項特定統計數據。

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