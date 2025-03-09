我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

NBA／柯瑞達25000分里程碑 史上第26人

記者蔡佳霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
柯瑞達成生涯25000分里程碑。 （美聯社）
柯瑞達成生涯25000分里程碑。 （美聯社）

柯瑞（Stephen Curry）在8日對活塞的第三節靠著一記招牌無球跑動接獲巴特勒（Jimmy Butler）助攻的三分神射，順利突破生涯25000分，成為NBA史上第26位達此里程碑的球員。

根據統計，柯瑞也是第5位突破25000分的現役球員，前4人分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

勇士本季還剩下18場比賽，柯瑞下一個目標將是超越衛斯特的25192分和米勒的25279分，有望將名次推進到歷史得分榜第24名。

除了柯瑞外，德羅展（DeMar DeRozan）目前也累積24846分，近期將突破25000分關卡，成為史上第27人；在德羅展之後，最接近25000分的球員還有保羅（Chris Paul）的22835分和里拉德（Damian Lillard）的22453分。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則是剛超越20000分。

柯瑞不僅達成25000分里程碑，距離生涯例行賽4000顆三分球也是近在咫尺，在8日比賽之前還差11顆。

柯瑞達成生涯25000分里程碑。 （美聯社）
柯瑞達成生涯25000分里程碑。 （美聯社）

柯瑞 字母 NBA

上一則

MLB／連4戰敲安後 大谷春訓首繳白卷 賽後自主加練

下一則

NBA／綠衫軍雙槍合砍71分 詹皇傷退湖人反撲功虧一簣

延伸閱讀

NBA／勇士開局落後22分 柯瑞狂轟40分逆轉籃網

NBA／勇士開局落後22分 柯瑞狂轟40分逆轉籃網
NBA／柯瑞秀神奇三分加40分 格林：就像在看太陽馬戲團

NBA／柯瑞秀神奇三分加40分 格林：就像在看太陽馬戲團
NBA／柯瑞轟28分比「睡覺」慶祝手勢 勇士退尼克連勝

NBA／柯瑞轟28分比「睡覺」慶祝手勢 勇士退尼克連勝
NBA／巴特勒回歸、柯瑞傳10助攻 勇士賞黃蜂7連敗

NBA／巴特勒回歸、柯瑞傳10助攻 勇士賞黃蜂7連敗

熱門新聞

NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
已經去世的涉賭美國職棒大聯盟MLB安打王羅斯。(美聯社)

川普力挺涉賭MLB安打王羅斯 喊話赦免但內容不明

2025-03-01 14:59
瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯2月28日以6公尺27公分的成績，再度打破自己保持的男子撐竿跳世界紀錄。(擷自YouTube@Total Running Productions)

撐竿跳6米27 「瑞典鳥人」第11次刷新自己的世界紀錄

2025-03-01 03:45
大谷翔平2月28日在春訓練球。(美聯社)

MLB／惡整教頭後收「回禮」 大谷開車門滿滿彩色小球滾出來

2025-03-01 01:30
陳傑憲的發言被上了不同字幕。圖/翻攝自YT

陳傑憲講中華隊字幕卻變台灣隊 華視聲明「不認有錯」

2025-03-02 09:49
球星柯瑞第四節成焦點人物，他一次快攻後單手爆扣，上演暌違6年的灌籃。(美聯社)

NBA／6年來首灌驚艷全場 柯瑞親口宣布：生涯最後一灌

2025-03-02 03:07

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬