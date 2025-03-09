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NBA／綠衫軍雙槍合砍71分 詹皇傷退湖人反撲功虧一簣

記者蔡佳霖／綜合報導
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泰托姆攻（右）下40分，聯手布朗斬斷湖人8連勝之路。 （美聯社）
泰托姆攻（右）下40分，聯手布朗斬斷湖人8連勝之路。 （美聯社）

塞爾蒂克主場迎戰紫金湖人，在第三節一開始展現「山王式」暴風雨般的猛烈攻勢，一口氣突破上半場雙方僵局，取得20分領先優勢；湖人雖然吹響反攻號角，一度在第四節追到4分差，卻難以上演「湘北式」的逆轉秀，特別是在詹姆斯（LeBron James）傷退之後，湖人反撲功虧一簣。

最終，綠衫軍以111比101順利捍衛主場，本身收下4連勝之際，也斬斷湖人的8連勝。衛冕軍先前在洛城慘敗21分之多，此戰也可以說是討回顏面。

泰托姆（Jayson Tatum）此戰威風八面，命中6記三分球，狂轟40分12籃板8助攻2抄截，這是他本季第4次單場至少拿到40分；布朗（Jaylen Brown）同樣表現出色，25投13中德到31分6籃板3抄截。綠衫軍雙槍直接壓下紫金雙星，成了勝負關鍵之一。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）原本打算出賽，但仍因病缺席，頂替的老將中鋒霍福特（Al Horford）帶給湖人不小壓力，個人拿下14分9籃板4助攻3抄截；懷特（Derrick White）則有10分7助攻5籃板。

上半場雙方勢均力敵，塞爾蒂克取得58比54領先，但第三節之初，綠衫軍發動猛攻，一波19比2的攻勢，直接拉開21分差。單節只拿到13分的湖人沒有一瀉千里，第四節展開反擊，趁著塞爾蒂克5分鐘只得5分的進攻當機狀況，湖人一口氣追到4分差。

詹姆斯退場後沒有再回來，懷特3罰得手加上布朗重要三分球，讓塞爾蒂克穩住局面；隨後泰托姆獨拿7分，進一步宣判湖人死刑

唐西奇（Luka Doncic）攻下全隊最高34分，外加8籃板3助攻；詹姆斯傷退前獲得22分14籃板9助攻，無緣完成大三元。里夫斯（Austin Reaves）16分。

少了八村壘（Rui Hachimura）的湖人，陣中長人海斯（Jaxson Hayes）也不克出賽，被迫要讓范德比爾特（Jarred Vanderbilt）扛中鋒，面對身材劣勢，湖人雖然籃板球比對手還多，也沒讓對方發揮太多三分優勢，但在守不住雙槍的情況下，只能投降認輸。

詹姆斯（右）傷退之後，湖人反撲功虧一簣。（路透）
詹姆斯（右）傷退之後，湖人反撲功虧一簣。（路透）
泰托姆攻下40分，聯手布朗斬斷湖人8連勝之路。（ 路透）
泰托姆攻下40分，聯手布朗斬斷湖人8連勝之路。（ 路透）

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