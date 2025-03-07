NBA／獨行俠本季玩完了？傷兵一堆…戴維斯擬提前「關機」

獨行俠隊球星戴維斯目前因受傷無法上場。(路透)

上季闖進總冠軍賽 的獨行俠，在今年季中無預警送走當家球星唐西奇（Luka Doncic），球隊也隨之陷入無止盡的深淵。

除了戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）等長人接連進入傷兵，就連得分好手厄文 （Kyrie Irving）也因日前出現左膝前十字韌帶撕裂，提前宣告賽季報銷，球隊前景可說是一片黯淡。即便獨行俠目前仍居西區第10，仍有機會打附加賽，但顯然已經沒有太多人認為他們能夠走多遠。

據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，基於這樣的理由，戴維斯可能會與經紀團隊討論是否休養至下個賽季再回歸，選擇提前結束今年賽季。

戴維斯加盟獨行俠後的首場比賽繳出26分16籃板7助攻3阻攻的絕佳成績，但卻在比賽中不慎左內收肌拉傷，隨後就進入傷兵名單。

而湯普森（Klay Thompson）的父親老湯普森（Mychal Thompson）表示，兒子像困在煉獄。「他（湯普森）原本以為與唐西奇和厄文同隊，有望重返總冠軍賽。唐西奇離開後我告訴他，還是有機會進總冠軍賽，因為戴維斯有那種實力。」

老湯普森形容：「所以現在湯普森就像被困在煉獄裡，如果他們能守住第10名，那將是本季NBA 最大的故事，因為我認為他們可能會連輸10場。」

獨行俠目前戰績32勝31敗，位居西區第10，領先西區第11的太陽隊2.5場勝差，第11的拓荒者隊4場勝差。