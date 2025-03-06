NBA／騎士逆轉熱火 首隊奪季後賽門票 本季第3次12連勝

米契爾（左）展現領袖價值，全場攻下26分。（美聯社）

克里夫蘭騎士隊5日以112：107擊敗邁阿密熱火隊，不僅延續近期的強勢表現，拿下本季第三次12連勝，更提前鎖定季後賽 席位，是本季第一支拿到門票球隊。

這場比賽過程猶如雲霄飛車，騎士在第二節一度取得17分領先，但熱火在最後2分鐘展開猛烈反撲，打出一波13：0的攻勢，將分差縮小至4分，並在下半場持續與騎士拉鋸。進入第四節後，熱火透過高壓防守壓制騎士，在前6分鐘僅讓對手拿下7分，自己則打出18：7的攻勢，一舉反超比數，讓主場球迷一度陷入沉默。第四節開始海史密斯與羅賓森屢屢撕裂騎士的防線，帶領熱火一度領先7分。

關鍵時刻，騎士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）展現領袖價值，在第四節獨取8分，全場攻下26分，幫助球隊穩住局勢。而賈蘭德（Darius Garland）則發揮組織能力，單節送出6次助攻，全場貢獻10助攻。新援杭特（De’Andre Hunter）表現穩定貢獻16分（12投6中），莫布里（Evan Mobley）則拿下16分與13籃板，提供內線支援。

比賽到了最後時刻，斯特魯斯（Max Strus）成為決勝功臣，先是在決勝時刻命中兩記關鍵三分，幫助騎士要回領先，隨後又在熱火最後一擊時，成功迫使羅賓森出界，徹底終結比賽，將比分鎖定在112：107，騎士創下本季第3次12連勝，並且提前取得季後賽門票。

熱火此役多名主力缺陣，包含射手赫洛(Tyler Herro)因感冒無法打，不過明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）成為關鍵人物，在面對騎士雙塔防守下，仍高效砍下34分、12籃板和5助攻，三分球5投3中，投籃命中率高達61%。此外，替補球員海史密斯（Haywood Highsmith）攻下13分3籃板，羅賓森（Duncan Robinson）貢獻14分3籃板，幫助熱火一路緊咬比分，可惜最終還是以5分之差惜敗。