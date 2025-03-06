NBA／衛斯特布魯克領軍逆襲 金塊末節逆轉斷國王連勝

金塊衛斯特布魯克單節進帳11分，領軍翻盤國王。(美聯社)

近期拉出一波4連勝的國王隊 ，在5日作客金塊隊主場的賽事中卻踢到鐵板，在最多14分領先的情況下，卻在末節遭到金塊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）單節進帳11分領軍翻盤，最終金塊就以116：110終結了國王的連勝之旅。

國王今年交易大限進行完陣容上的調整後，近期打出一波9勝2敗的高潮，戰績也逐漸追上西區中段班球隊，而5日在球隊當家大前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）與得分好手蒙克（Malik Monk）缺陣的情況下作客金塊主場，國王也在首節就展現多點開花的攻勢，團隊豪取42分，並取得13分的領先。

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反觀身為地主的金塊5日在葛登（Aaron Gordon）與史特羅瑟（Julian Strawther）雙雙缺陣下，攻守兩端卻顯得力不從心，在前三節賽事中幾乎只能一路挨打，還讓德羅展（DeMar DeRozan）在第三節單節命中4顆三分球拿下18分，國王也帶著雙位數領先進入第四節。

不過第四節金塊衛斯特布魯克挺身而出，他開節後個人連得7分，加上替補上陣的納吉（Zeke Nnaji）在該節中段也靠著二波進攻與三分球連得5分，幫助金塊逆轉戰局，儘管國王拉文（Zach LaVine）隨後又幫助球隊要回領先優勢，但國王其他球員卻陷入手感急凍的狀態，在最後4分半鐘被金塊打出一波17：8的攻勢鎖定勝利，中斷了國王的4連勝。

金塊5日雖然僅以8人應戰，但6人得分上雙，其中衛斯特布魯克貢獻全隊最高25分，其中11分集中在第四節，也是他個人暌違1個半月後得分再度突破20分，約柯奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）皆貢獻22分，至於國王則以德羅展35分最佳。