我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

曾勸兒生活要檢點 王大陸父親揭：狠勁是美國軍校訓練

NBA／同場40分加9三分球 綠衫軍懷特、普里查德創紀錄

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
懷特（左）與替補上陣的普里查德(右)同場砍進40+分與9顆三分彈寫下紀錄。（路透）
懷特（左）與替補上陣的普里查德(右)同場砍進40+分與9顆三分彈寫下紀錄。（路透）

塞爾蒂克隊5日在主場迎戰拓荒者隊，寫下隊史首次單場2名球員同場得分超過40分的紀錄，但卻不是由「雙探花」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）攜手達成，反而是由懷特（Derrick White）與替補上陣的普里查德（Payton Pritchard）分別攻下41分與43分創下紀錄，帶領「綠衫軍」以128：118擊退拓荒者。

塞爾蒂克5日在球隊一哥泰托姆以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）三名主力缺陣的情況下迎戰拓荒者，不過球隊兩名後衛懷特與普里查德卻是火力全開，兩人在首節就聯手飆進6顆三分球，幫助「綠衫軍」取得領先。

接下來三節「綠衫軍」在懷特與普里查德的外線砲火轟炸下，包括第二節懷特單節投進4顆三分球拿下14分，第三節普里查德單節投進5顆三分球拿下19分，幫助塞爾蒂克前三節打完就取得20分領先，第四節甚至一度取得25分領先，但拓荒者仍是在西蒙斯（Anfernee Simons）、夏普（Shaedon Sharpe）領軍下在第四節最後3分鐘追到個位數差距，不過最終塞爾蒂克仍是由布朗與懷特攜手關門，以10分差距帶走勝利。

塞爾蒂克5日全場共投進23顆三分球，但其中19顆集中在懷特與普里查德兩人身上，懷特投進9顆三分球攻下41分，普里查德則是投進10顆三分球攻下43分，雙雙改寫生涯得分新高紀錄，在眾星雲集的塞爾蒂克隊史上，更是首對同場飆破40分的組合，還成為NBA史上首對同場皆投進9顆以上三分球的組合，但兩人生涯至今都還不曾入選過NBA明星賽。

NBA 夏普

上一則

MLB／大聯盟結合鬼滅之刃超燃動畫 大谷翔平化身「野球柱」

延伸閱讀

巴洛阿圖學區委員會疑違反布朗法案 家長投訴

巴洛阿圖學區委員會疑違反布朗法案 家長投訴
NBA／差點又浪費20分領先 塞爾蒂克驚險退金塊

NBA／差點又浪費20分領先 塞爾蒂克驚險退金塊
封面故事／沼澤怪物布朗 支持DEI遭開除

封面故事／沼澤怪物布朗 支持DEI遭開除
川普開除參謀首長聯席主席布朗 凱恩接任

川普開除參謀首長聯席主席布朗 凱恩接任

熱門新聞

湯普森。(美聯社)

NBA／感謝醫生助東山再起 湯普森親贈2022年冠軍戒

2025-02-26 21:46
有球迷拿著「台南Josh」身披西班牙國旗的照片，為中華隊加油。(擷自YouTube@Chris Liao)

世棒經典賽／台南Josh的詛咒紅到世界 美國球評也驚嘆

2025-02-27 14:03
已經去世的涉賭美國職棒大聯盟MLB安打王羅斯。(美聯社)

川普力挺涉賭MLB安打王羅斯 喊話赦免但內容不明

2025-03-01 14:59
大谷翔平2月28日在春訓練球。(美聯社)

MLB／惡整教頭後收「回禮」 大谷開車門滿滿彩色小球滾出來

2025-03-01 01:30
瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯2月28日以6公尺27公分的成績，再度打破自己保持的男子撐竿跳世界紀錄。(擷自YouTube@Total Running Productions)

撐竿跳6米27 「瑞典鳥人」第11次刷新自己的世界紀錄

2025-03-01 03:45
勇士隊球星柯瑞27日手感火燙，猛轟12顆三分球拿下56分。（路透）

NBA／打到客場球迷為他高喊MVP 柯瑞：籃框變大了

2025-02-28 00:50

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價