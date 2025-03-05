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NBA／詹姆斯生涯5萬分達標 湖人輕取鵜鶘奪7連勝

記者曾思儒／綜合報導
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詹姆斯例行賽+季後賽生涯5萬分達陣。(美聯社)
詹姆斯例行賽+季後賽生涯5萬分達陣。(美聯社)

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）4日碰鵜鶘隊完成生涯5萬分里程碑、全場攻下34分，新隊友唐西奇（Luka Doncic）也有30分、15助攻、8籃板的全能發揮，雙球星聯手助隊以136：115輕取鵜鶘，在詹姆斯紀錄夜迎接7連勝。

賽前詹姆斯只差1分就能成為史上第一位5萬分俱樂部成員，第一節他首度外線出手就達成紀錄；唐西奇第一節中段找到外線準星，70秒內連3次三分球出手都命中，加上米爾頓（Shake Milton）追加三分彈，湖人連4記三分球助陣下打出13：2強攻；鵜鶘喊出暫停後仍沒止血，米爾頓和新秀肯奈特（Dalton Knecht）繼續外線開火，讓首節三分球17投8中的湖人取得36：23領先。

唐西奇第一節打滿，9投5中攻下17分外帶4助攻和3籃板，不過第二節鵜鶘趁唐西奇休息機會打出9：0反攻，湖人前7次外線出手又落空，讓鵜鶘43：43追平比分；唐西奇回歸後，詹姆斯為湖人投進單節第一顆三分球止血，接續又接到唐西奇助攻再飆外線，唐西奇還飆進幾乎壓哨的三分彈，助湖人半場打完取得69：59領先。

上半場唐西奇就攻下20分外帶9助攻、5籃板，鵜鶘靠「胖虎」威廉森（Zion Williamson）21分保持競爭力，不過威廉森第二節就已領到第3次犯規。

第三節湖人持續拉開差距，鵜鶘雖有威廉森節末上演飛身「隔扣」美技，仍讓湖人三節打完分數破百；第四節還有4分01秒，湖人就將主力換下場，詹姆斯兒子布朗尼（Bronny James）成為比賽尾聲亮點，他切入進球後球迷更報以熱烈歡呼。

最終湖人以136：115拿下7連勝，詹姆斯18投10中攻下34分，唐西奇轟進6記三分球在內的30分外帶15助攻，兩位超級球星同隊後首度同場攻下30分；鵜鶘雖有威廉森攻下全場最高37分但獨木難撐。

詹姆斯例行賽+季後賽生涯5萬分達陣。(取材自NBA官方X平台)
詹姆斯例行賽+季後賽生涯5萬分達陣。(取材自NBA官方X平台)

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