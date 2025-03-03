NBA／雷霆擊敗馬刺爆衝突 3位球員被吹出場

威廉斯2日生涯新高41分。（路透）

雷霆隊2日在威廉斯（Jalen Williams）生涯新高41分、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）31分聯手下，以146：132擊敗馬刺 隊，讓馬刺吞下近6戰的第5敗，不過兩隊第三節出現衝突，合計有3位球員遭驅逐出場。

衝突事件發生在第三節最後3分鐘左右，雷霆前鋒K・威廉斯（Kenrich Williams）防守馬刺前鋒夏帕尼（Julian Champagnie），夏帕尼將球傳到禁區時手肘揮到K・威廉斯臉上，K・威廉斯馬上用手推了夏帕尼，兩人在中場計分台附近開始推擠，雙方教練和裁判也上前將兩人分開。

K・威廉斯和夏帕尼都吞下技術犯規並遭驅逐出場，雷霆後衛多特（Lou Dort）也被吹出場；幾乎和衝突同時灌籃得手的馬刺索漢（Jeremy Sochan）吞下一次技術犯規，但仍留在場上，最終攻下17分。

衝突發生後馬刺僅以96：100落後，三節打完也以100：108緊咬比數，但第四節追分失利，讓雷霆以14分差距收下3連勝。

馬刺以替補出賽的菜鳥卡瑟爾（Stephon Castle）32分、8籃板最佳，福克斯（De'Aaron Fox）20分。