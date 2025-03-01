我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基慘了？美智庫：惹毛川普恐被斷軍援

回應之前偷瞄傳聞？查克柏格為妻子盛大慶生

NBA／唐西奇差點去灰狼？獨行俠想換愛德華被打槍

記者曾思儒／即時報導
記者阿米克報導，獨行俠總管哈里森也曾聯繫灰狼隊，目標是用唐西奇(圖)換「新狼王」愛德華。(美聯社)
記者阿米克報導，獨行俠總管哈里森也曾聯繫灰狼隊，目標是用唐西奇(圖)換「新狼王」愛德華。(美聯社)

獨行俠隊上月和湖人隊完成驚天交易，讓唐西奇（Luka Dončić）和戴維斯（Anthony Davis）互換東家，不過湖人原來不是獨行俠唯一「有意思」的球隊，媒體The Athletic記者阿米克（Sam Amick）報導，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）也曾聯繫灰狼隊，目標是用唐西奇換「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）。

據報導，唐西奇送到湖人的幾周前，哈里森就打給灰狼洽詢過唐西奇交易愛德華的興趣，但這項點子被灰狼拒絕。根據消息來源透露，灰狼對於獨行俠打算和唐西奇分道揚鑣感到震驚。

不過上月初哈里森在交易記者會時曾說，除了湖人，他沒和任何球隊談過交易唐西奇的計畫；驚天交易完成後幾天，愛德華仍對唐西奇被送走感到震驚，還開玩笑向灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）喊話，寫道「我真的好怕，Tim，如果你要交易我，拜託先跟我講一聲」。

唐西奇加入湖人後，7場比賽場均貢獻21.0分、8.6籃板和6.4助攻，出賽戰績是5勝2敗，首度面對老東家獨行俠就繳出「大三元」，生日出賽「洛城內戰」更有31分演出；湖人28日擊敗快艇隊的前一場正是碰灰狼，唐西奇繳出21分、13籃板、5助攻，愛德華18分、6籃板、5助攻，愛德華還領到第16次技術犯規，將面臨1場禁賽處分。

湖人 快艇

上一則

MLB／回整大谷翔平成功 道奇教頭：優秀的團隊合作

延伸閱讀

NBA／首次體驗洛城內戰 壽星唐西奇：只想好好睡一覺

NBA／首次體驗洛城內戰 壽星唐西奇：只想好好睡一覺
NBA／灰狼愛德華遭驅逐 唐西奇關鍵三分讓湖人收4連勝

NBA／灰狼愛德華遭驅逐 唐西奇關鍵三分讓湖人收4連勝
NBA／唐西奇大三元退老東家 湖人球迷喊「這句」讓獨行俠好尷尬

NBA／唐西奇大三元退老東家 湖人球迷喊「這句」讓獨行俠好尷尬
NBA／湖人老闆談唐西奇交易：他是Kobe女兒最愛的球員

NBA／湖人老闆談唐西奇交易：他是Kobe女兒最愛的球員

熱門新聞

湯普森。(美聯社)

NBA／感謝醫生助東山再起 湯普森親贈2022年冠軍戒

2025-02-26 21:46
中國跳水名將全紅嬋。（新華社）

全紅嬋要上大學了 獲廣東這間名校保送擬錄取

2025-02-24 14:07
湖人隊球星唐西奇22日拿下32分。(美聯社)

NBA／唐西奇飆32分 打出加盟湖人代表作 終結金塊9連勝

2025-02-23 01:12
經典賽資格賽，中華隊成功擊敗西班牙隊，搶下明年經典賽會內賽門票。記者許正宏／攝影

MLB官網火速報導中華隊晉級：讓人無法想像的事沒發生

2025-02-25 11:06
孫易磊滿壘連飆2K解危。記者許正宏／攝影

世棒經典賽／中華隊4投鎖住西班牙 成功晉級正賽

2025-02-25 09:10
有球迷拿著「台南Josh」身披西班牙國旗的照片，為中華隊加油。(擷自YouTube@Chris Liao)

世棒經典賽／台南Josh的詛咒紅到世界 美國球評也驚嘆

2025-02-27 14:03

超人氣

更多 >
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊