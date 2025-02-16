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NBA／詹姆斯連續21年入選明星賽 史上第一人

中央社／洛杉磯15日專電
湖人球星詹姆斯。（美聯社）
湖人球星詹姆斯。（美聯社）

美國職籃（NBA）明星賽16日登場，40歲球星詹姆斯（LeBron James）將達成連21年明星賽出賽紀錄，史上第一人；對於新賽制，他抱持開放態度「總得做點改變」。

40歲的詹姆斯是NBA現役最年長球員。他的職業生涯從2003年開始，每一年都參與明星賽，除了第一年以菜鳥身分參加新秀挑戰賽之外，接著連續21年入選明星賽。

詹姆斯生涯21次入選明星賽是NBA第一人，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）生涯19次居次、布萊恩（Kobe Bryant）18次排名第3。

他在本季稍早談到這項成就時，特別感謝球迷，「能夠入選明星賽是一件特別且令人謙卑的事，我不會將它視為理所當然。當我還是一個小孩時候，我總是喜歡看明星賽，夢想有一天站上這個舞台」。

詹姆斯除了是NBA史上入選明星賽最多球星，也將是NBA史上第3名年滿40歲仍然參與盛事的選手。在此之前，年滿40歲仍入選明星賽的有賈霸、諾威茨基（Dirk Nowitzki）。

NBA明星賽今年推出新的迷你錦標賽新制，明星陣容分成3隊，加上新秀挑戰賽的勝隊，總共4隊進行單淘汰賽。詹姆斯將與柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）等巴黎奧運金牌隊友再度同隊。

詹姆斯去年12月對媒體談到明星賽的新賽制時說，一旦人們想要有所改變，一定會遭遇一些反彈，但是「總得做點改變，很明顯過去幾年明星賽都不太好看」。至於被問到明星賽的問題在哪裡，詹姆斯當時說「那是更大的問題，現在比賽投太多三分球了」。

NBA 巴黎奧運 柯瑞

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