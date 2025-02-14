NBA／拒回老東家勇士 杜蘭特曝下家是火箭

杜蘭特被指今夏將與太陽分道揚鑣。(美聯社)

太陽隊坐擁三巨頭豪華陣容，但本季戰績卻不如預期，也讓交易話題不斷浮上檯面。如今ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上透露，球隊休賽季將與陣中巨星杜蘭特（Kevin Durant）進行「艱難」談判。

ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）先前曾表示，杜蘭特今夏將與太陽分道揚鑣。溫德霍斯特提到，太陽有杜蘭特、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）等球星，總薪資高達2.3億美元，外加1億美元奢侈稅，但戰績卻差強人意，僅以26勝28敗位居西區第11。杜蘭特雖表現最佳，但合約只剩1年半，讓這位歷史級得分手成為潛在交易對象。

今年交易大限截止前太陽、熱火和勇士 隊曾醞釀三方交易，將杜蘭特送往老東家勇士，但遭到杜蘭特本人拒絕，他也表示希望能繼續效力太陽。

杜蘭特日前交手火箭後，表示自己一直密切關注這支球隊，坦言現在的火箭讓他想起效力西雅圖 超音速隊時期的感覺，讓不少球迷猜測「死神」可能會降臨休士頓 。值得一提的是，火箭去年6月與籃網隊交易，拿下許多太陽隊未來首輪選秀權，有望成為交易杜蘭特的籌碼。