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NBA／格林解禁即將回歸勇士 柯瑞：我們太需要他了

記者劉肇育／即時報導
禁賽5場的格林(左)即將回歸。(美聯社)
禁賽5場的格林(左)即將回歸。(美聯社)

勇士隊24日在主場面對近期苦吞10連敗的馬刺隊，儘管球隊一哥柯瑞(Stephen Curry)猛轟平個人本季最高的7顆三分球拿下35分，但末節最後3分鐘勇士卻連續5波進攻發生失誤，最終有驚無險地以118：112險勝馬刺。

近期剛終止連敗的勇士，在主場迎戰馬刺卻打得相當辛苦。首節打完還一度落後，不過勇士柯瑞在下半場挺身而出砍進5顆三分球，幫助勇士在比賽最後3分鐘時一度取得15分領先，但接下來勇士卻是失誤連連，讓馬刺打出一波11：0的反擊，所幸柯瑞和湯普森(Klay Thompson)比賽最後階段6罰俱中，最終勇士仍是以6分差取勝，並賞給馬刺11連敗。

勇士以柯瑞砍進35分表現最佳，他本賽季也已經累計投進80顆三分球，遙遙領先聯盟其他球員，而這一勝也讓勇士保住了晉級季中錦標賽8強賽資格，更好的消息則是遭到禁賽5場的格林(Draymond Green)，將能在下場比賽歸隊。

談到在球隊狀況不佳的情況下，將迎回格林，柯瑞說：「我們現在正處在困境之中，狀況並不是很好，但我很開心格林即將歸隊，我們太需要他了。他回來對我們幫助會很大，不僅僅是他在防守上的表現以及他扮演的溝通角色，特別還是在下一場如此重要的比賽。」

至於馬刺溫班亞瑪(Victor Wembanyama)攻下22分、9籃板、4助攻，但不僅不能幫助球隊止敗，還被發現穿了拼錯名字的球衣打了一整場比賽，讓溫班亞瑪都直言相當丟臉，「我不知道這件事是否有人會因此被炒魷魚，但馬刺的工作人員負責檢查我的名字，我覺得這很丟臉。」

溫班亞瑪則說：「我對於這個團隊充滿信心，我始終相信大家、相信教練。我們有一群最出色的球員，實在沒有道理會一直輸，我知道止敗的那天會到來的。」

勇士 馬刺 柯瑞

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