「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

黃蜂隊宣布喬丹將賣掉他的經營權。（美聯社）

夏洛特黃蜂隊今日宣布，球隊老闆麥可喬丹 （Michael Jordan）已經達成出售球隊所有權的協議，即將結束他長達13年的球隊經營生涯；根據ESPN記者Woj報導，喬丹將以30億美元出售球隊給一個由金融家普洛特金（Gabe Plotkin）和斯奈爾（Rick Schnall）領導的投資 團隊。

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🔗 https://t.co/roYUH9ilgI pic.twitter.com/N17fYc0HBp — Charlotte Hornets (@hornets) 2023年6月16日

喬丹自2006年開始擁有黃蜂隊的部分持股，在2010年成為黃蜂隊的最大股東，當年他花了2.75億美元買下他的家鄉球隊，儘管他在球場上被譽為「籃球之神」，但在經營層面上卻無法取得相同的成功，屢次做出令球迷不解和失望的決定。

2012年的新秀選秀會上，山貓隊（黃蜂隊前身）握有榜眼選秀籤，然而在喬丹的堅持下，他們錯過了像里拉德（Damien Lillard）和比爾（Bradley Beal）這樣後來多次入選明星賽的球員，而選進了基德-吉爾克里斯特（Michael Kidd-Gilchrist）。

然而基德-吉爾克里斯特的職業生涯一直未能起飛，這個選擇也被視為喬丹職業生涯中最糟糕的決定之一；同年，山貓隊遭遇了7勝59敗的糟糕戰績，喬丹也因此成為夏洛特的眾矢之的，黃蜂隊也從未在他的領導之下有所起色。

如今喬丹將獲得27億美元的驚人利潤 ，回顧他的任期，這或許是他擁有球隊以來唯一值得注意的成就。