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正宮反擊？郭台銘密會女球友 曾馨瑩：有些委屈無法解釋

台灣新聞組／台北14日電
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曾馨瑩(右)文字間彷彿傳遞對郭台銘(右)緋聞的委屈。(取材自Instagram)
曾馨瑩(右)文字間彷彿傳遞對郭台銘(右)緋聞的委屈。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

郭台銘密會女球友傳聞延燒之際，曾馨瑩透過IG限動談委屈與沉默，被視為首次間接回應；林志玲與賈永婕的發文也引發聯想。

鴻海董事長郭台銘近日遭爆與謝姓熟女球友密會，引發外界高度關注，相關傳聞持續延燒，而妻子曾馨瑩始終未對外發聲。直到13日，她首度更新Instagram（IG）限時動態，藉著替台灣桌球少女李任悅加油打氣，並分享一段感性文字，提及「委屈」、「沉默」等心境，被外界解讀為首度回應近期風波。

曾馨瑩在限動中以選手奮戰的精神勉勵自己與他人，寫下：「其實人生有很多時候都是如此，有些努力，別人看不見；有些委屈，無法一句句向所有人解釋；有些沉默，不代表沒有故事，而是選擇把力氣留給真正重要的事情。」短短幾句話，道出她面對外界輿論時的心境，也讓不少網友認為這番話別具深意。

除了談及沉默與委屈，她也強調，無論外界如何看待，都應守住自己的信念，「而我們能做的，就是守住自己的良善、初心與承諾。不要因為別人的眼光，忘記自己為什麼出發，不要因為一時的風雨，放棄心中的夢想。」展現堅定態度。

郭台銘近日因緋聞傳言成為輿論焦點，曾馨瑩始終未正面回應相關事件，此次透過社群平台分享心情，雖未直接提及丈夫或外界傳聞，但其中關於「委屈」、「沉默」的文字，仍被外界視為對近期風波的首次發聲，也再度引發熱烈討論。

事件延燒至今，郭台銘、妻子曾馨瑩及謝姓女子皆未公開回應。不過，與郭家頗有交情的林志玲與賈永婕，日前皆突然在社群平台分享一段耐人尋味的文字，也意外掀起外界聯想。

林志玲在社群寫道：「淡定不是天生就有，風骨也不是與生俱來；是扛過了多少事，跌倒中學會自己站起來，才能擁有保護自己的盔甲。」貼文沒有提及任何人或事件，但由於發布時間點正值郭台銘相關話題持續發酵，因此引來不少網友揣測，認為這段文字似乎別具深意。

台北101董事長賈永婕也在臉書發文「我要瘋了，男人真的很奇怪，難道看不出來，那些刻意製造巧遇、刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路是不是有幾分相似？先建立熟悉感，再建立信任，最後一步一步走進你的生活」。該文底下也有許多網友紛紛猜測賈永婕是否就是在指暗郭台銘。

精華 FAQ

  • 因為她在IG限動寫下「委屈」「沉默」等字句，雖未直接提到郭台銘或緋聞，但發文時間點正逢傳聞延燒，因此被外界解讀為間接表態。

  • 她提到有些努力別人看不見、有些委屈無法解釋，並強調沉默不代表沒有故事，重點是守住良善、初心與承諾，展現克制但堅定的態度。

  • 與郭家頗有交情的林志玲與賈永婕也在社群發文，內容提到淡定、風骨與防詐騙式套路，因時間點敏感而被網友猜測可能是在影射郭台銘。

鴻海 郭台銘

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