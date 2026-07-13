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郭台銘密會女球友 老婆曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

記者李姿瑩／即時報導
曾馨瑩文字間彷彿傳遞對郭台銘緋聞的委屈。(取材自Instagram)
曾馨瑩文字間彷彿傳遞對郭台銘緋聞的委屈。(取材自Instagram)

鴻海董事長郭台銘近日遭爆與謝姓熟女球友密會，引發外界高度關注，相關傳聞持續延燒，而妻子曾馨瑩始終未對外發聲。直到13日，她首度更新Instagram限時動態，藉著替台灣桌球少女李任悅加油打氣，並分享一段感性文字，提及「委屈」、「沉默」等心境，被外界解讀為首度回應近期風波。

曾馨瑩在限動中以選手奮戰的精神勉勵自己與他人，寫下：「其實人生有很多時候都是如此，有些努力，別人看不見；有些委屈，無法一句句向所有人解釋；有些沉默，不代表沒有故事，而是選擇把力氣留給真正重要的事情。」短短幾句話，道出她面對外界輿論時的心境，也讓不少網友認為這番話別具深意。

除了談及沉默與委屈，她也強調，無論外界如何看待，都應守住自己的信念，「而我們能做的，就是守住自己的良善、初心與承諾。不要因為別人的眼光，忘記自己為什麼出發，不要因為一時的風雨，放棄心中的夢想。」展現堅定態度。

郭台銘近日因緋聞傳言成為輿論焦點，曾馨瑩始終未正面回應相關事件，此次透過社群平台分享心情，雖未直接提及丈夫或外界傳聞，但其中關於「委屈」、「沉默」的文字，仍被外界視為對近期風波的首次發聲，也再度引發熱烈討論。

精華 FAQ

  • 他近日遭爆與一名謝姓熟女球友密會，相關緋聞迅速發酵，成為外界與媒體關注焦點，也讓夫妻動向再度受到討論。

  • 她是在13日更新Instagram限時動態，藉由替台灣桌球少女李任悅加油，並分享一段感性文字，間接傳達自己的心境。

  • 她寫到「有些委屈，無法一句句向所有人解釋」以及「有些沉默，不代表沒有故事」，因此被解讀為對近期傳聞的首次回應。

鴻海 郭台銘

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