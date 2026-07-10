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事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

記者陳穎／台北10日電
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鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

郭台銘遭爆與謝姓女球友互動密切後，事隔一周又被拍到在女方住處附近等待會面，但雙方因媒體在場最終未碰頭，鴻海股價波動也引發外界聯想。

鴻海創辦人郭台銘近日因遭媒體報導與一名謝姓女球友互動密切，引發外界高度關注。事件曝光後，外界原以為雙方可能會暫時避嫌，不過近日又傳出郭台銘被拍到出現謝女住處附近公園一帶。對於相關傳聞，郭台銘及妻子曾馨瑩截至目前皆未公開回應。

綜合鏡週刊、壹蘋新聞網報導，75歲的鴻海創辦人郭台銘日前遭爆與一名年近50歲的謝姓熟女打高爾夫球友曖昧1年，相隔一周後，又傳出郭台銘不畏風波，與謝女出現在同一區。該熟女被傳指是一名職業小三，且擁有不少黑歷史。

媒體拍到，郭台銘現身鄰近女方住處的台北大直橋附近公園，疑似等待女球友赴約，女方則被目擊出現在距離約50公尺外，兩人不停透過電話聯繫，不過女方疑似察覺有媒體守候後，隨即掉頭離開，雙方最終未碰面。

郭台銘6月29日遭媒體爆料，指他與一名謝姓高爾夫球友往來密切，多選在周三、六、日前往桃園大溪球場打球。兩人近一年內至少碰面14次，郭台銘不僅多次親自接送，還曾與對方一同前往大溪山莊私人別墅，密會，近期甚至帶她回台北「信義富邦」舊居，引發外界高度關注。

然而，風波尚未平息。本月6日晚間8時30分左右，郭台銘再度被目擊搭乘保母車，現身台北大直橋、明水路一帶。座車駛入萬豪酒店附近巷弄，而該處正是先前曾接送謝姓女球友的地點。

郭台銘下車後，一邊拿著手機通話，一邊在萬豪酒店附近公園反覆踱步，停留約20分鐘，彷彿正在等待某人赴約。謝女則戴著高爾夫球帽、口罩、墨鏡全副武裝現身，但就在兩人相距約50公尺、眼看就要碰面時，女方疑似發現媒體採訪車後，隨即轉身快步走向附近停車場躲避。

據報導，即便郭台銘本人始終低調、不予回應，但在資本市場上，資金似乎悄悄做出反應。郭台銘已卸下鴻海董事長職務多年，但他的動向仍具備極高的市場牽引力。細看鴻海近日股價，在風波曝光的這兩週內，股價從250元的高壓區一路回落，累積跌幅突破5%。若以鴻海龐大的股本換算，等於在短短兩周內，公司市值就憑空蒸發了近2000億元台幣。不過，這波下跌主要是因為AI概念股短線漲多回檔，跟創辦人的私生活純屬「時空巧合」。鴻海也回應，不評論郭台銘私人事務，希望媒體報導不應該扯上鴻海股價走勢。

精華 FAQ

  • 報導指郭台銘出現在台北大直橋、明水路一帶的公園等候，謝女則在約50公尺外現身，兩人疑似以電話聯繫，但因媒體守候，女方隨即離開。

  • 6月29日媒體先爆料，指郭台銘與一名謝姓高爾夫球友往來密切，近一年至少碰面14次，還多次接送、同赴私人別墅與舊居，引發外界高度關注。

  • 內文指出，風波曝光後鴻海股價在兩週內自250元高壓區回落、跌幅逾5%，市值蒸發近2000億元，但鴻海回應不評論郭台銘私事，稱與股價無關。

鴻海 郭台銘

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