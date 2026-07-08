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台大醫學院院長吳明賢心梗倒下 傳前一天遭董娘灌酒

記者林琮恩／台北8日電
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台大醫學院院長吳明賢日前因心肌梗塞送醫急救，目前仍在台大醫院治療中。（本報資料照...
台大醫學院院長吳明賢日前因心肌梗塞送醫急救，目前仍在台大醫院治療中。（本報資料照片）

台大醫學院院長吳明賢，6月下旬在家突失去呼吸心跳，先被送至鄰近的北醫大附醫急救，又轉回台大總院治療，目前病情穩定康復中，不過，「鏡周刊」踢爆，他倒下前一日出席科技業宴會，遭董娘灌酒，疑為致病原因。對此，台大醫院回應，院方並無掌握吳院長私人行程，也無法就其疾病原因進行評論，將持續積極治療，

具「鏡周刊」報導，吳明賢在倒下前一天，受邀出席科技業大佬宴會，欲離去時某董娘勸酒，他將公杯一飲而盡，回到家中後便倒下昏睡，直至清晨家人發現不對勁，緊急施救並將其送醫。先被送至鄰近住家的北醫大附醫急診，再由台大醫院派醫療團隊至該院將人接回治療。

台大醫院指出，對吳明賢院長公務外私人行程並無掌握，院方持續積極治療，盼院長盡快甦醒，至於其致病原因是否與飲酒有關，尚無法確認，也不便評論，但一般來說，急性休克相關事件，通常為多重原因導致，難歸因於單一因素。

吳明賢恢復情況佳，陸續脫離葉克膜、低溫治療，台大醫院院長余忠仁表示，吳明賢目前尚未清醒，但身體其他器官功能狀況大致良好，現階段最重要、也是最困難的一關，就是等待清醒，醫療團隊將持續提供重症照護。

精華 FAQ

  • 他在六月下旬突發心跳呼吸停止後送醫，先於北醫大附醫急救，再轉回台大總院；目前病情已趨穩定，並陸續脫離葉克膜與低溫治療，但仍未清醒。

  • 報導稱他倒下前一天出席科技業宴會，離席時疑遭董娘勸酒，並將公杯喝下；返家後昏睡，隔天清晨才被家人發現異狀，緊急送醫搶救。

  • 台大醫院表示，院方並未掌握吳明賢的私人行程，也無法就疾病原因評論；目前僅能持續積極治療，並強調急性休克通常多重因素造成，難以歸因單一原因。

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