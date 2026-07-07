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長榮爆內線交易 張國華家族涉案撈150億 拿出1.2億交保

記者蕭雅娟張宏業／台北7日電
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長榮集團爆重大內線交易案，檢調6日搜索約談長榮海運董事張國華（圖）、張國政到案。...
長榮集團爆重大內線交易案，檢調6日搜索約談長榮海運董事張國華（圖）、張國政到案。（記者蘇健忠／攝影）

長榮海運2023年轉讓37萬多張長榮航空股票，交易金額超過133億（台幣，下同），長榮集團創辦人張榮發長子、長榮海運董事張國華、大股東張國政兄弟涉內線交易，其中張國華家族獲利逾150億，檢方今天凌晨依違反證交法命張國華1.2億天價交保、張國政1000萬交保。身價高達852億的張國華，不到半小時就拿出1.2億辦保離去，速度之快，創近年司法紀錄。

長榮集團海空分家，長榮海運2023年轉讓37萬多張長榮航空股票，交易金額超過133億，張國華等內部人涉內線交易，台北地檢署清查金流，張國華一家三口買長榮海運逾17萬張股票，擬制性獲利逾21.1億，股票獲利超過150億，昨指揮調查局昨兵分十路搜索長榮海運、相關人住家，約談共九人。

據了解，張國華家族早就將準備一箱箱的現金放在車上，當檢方約凌晨1時50分諭知1.2億交保時，親友旋即去車上拿錢，接著拉著兩個大皮箱、還有一個黑色大袋子進入法警室，張國華約2時半左右步出法警室，整個過程約半小時多。

同案約談張國華妻子楊美珍、兒子張聖恩各500萬交保、長榮海運董事戴錦銓300萬交保、協理謝淑蕙200萬交保，均限制出境出海；長榮海運董事柯麗卿、張國政妻子曾瓊慧、兒張聖翊請回。

張國華昨晚移送北檢時，大方面對媒體鏡頭，被問到是否有內線交易他挺起胸膛大聲用台語說，「哪有」。身旁的張國政則是頭帶棒球帽與口罩，低頭前行，身旁保鑣為阻擋媒體拍攝，與媒體爆發嚴重推擠衝突。

檢方調查，2023年5月，長榮海運董事長張衍義決定賣掉所有長榮航空股票，同年6月19日董事會決議處分長榮航股票，但拖延兩個月才發布重訊公告，張國華、張國政等九名內部人掌握消息，在重大訊息成立時點後，分別買、賣長榮海運股票。

2023年8月，長榮海運重訊公告以鉅額交易方式，申報轉讓長榮航股票共37.5萬張，利益逾62億餘元。檢調查出，張國華三弟張國政涉指示曾瓊慧、張聖翊在禁止交易期間賣出1萬1800張長榮海運股票。

張國華、楊美珍、張聖恩一家三口，在禁止交易期間，敲單買進逾17萬張長榮海運股票，擬制性獲利21億，近年來受惠全球貨櫃航運景氣大好，長榮海運及長榮國際（巴拿馬）公司獲利大幅成長，帶動相關股權價值攀升，長榮海運每股漲88元，張國華三人截至昨天均未出脫持股，換算股票價值獲利逾150億。

長榮集團爆重大內線交易案，檢調6日搜索約談長榮海運董事張國華、張國政（圖）到案。...
長榮集團爆重大內線交易案，檢調6日搜索約談長榮海運董事張國華、張國政（圖）到案。（記者蘇健忠／攝影）

精華 FAQ

  • 檢方指長榮海運處分長榮航股票的重大訊息尚未公告前，張國華、張國政等內部人已掌握消息並進行交易，涉嫌利用未公開資訊獲利。

  • 報導指張國華一家三口在禁止交易期間買進逾17萬張長榮海運股票，擬制性獲利約21.1億，持股市值獲利更逾150億，張國華則以1.2億交保。

  • 同案中，張國華妻子與兒子分別以500萬交保，戴錦銓300萬、謝淑蕙200萬交保並限制出境；張國政妻兒則有部分人獲請回。

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