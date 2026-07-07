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爭長榮經營權、張榮發遺產 訴訟不斷 還曾爆黑槍恐嚇案

台灣新聞組／台北7日電
長榮海運內線交易案，張國華（左）交保1億2000萬元，限制住居、出境、出海，並手...
長榮海運內線交易案，張國華（左）交保1億2000萬元，限制住居、出境、出海，並手機監控。（記者葉信菉／攝影）

檢調偵辦長榮集團內線交易案，讓已故創辦人張榮發遺產相關訴訟，再度引發討論。歷經多年纏訟，確認遺囑官司由二房獨子、星宇航空董事長張國煒勝訴；但張榮發基金會對遺囑執行人提告請求於遺產範圍內給付10億（台幣，下同），案件仍在法院審理中。

本報系聯合報報導，張榮發2016年逝世至今滿十年，但龐大遺產讓家族成員、公司老臣間訴訟不斷。張榮發遺囑將存款、股票、不動產由張國煒單獨繼承，並指定張國煒接任長榮集團總裁，但大房三子張國政無法接受，提確認遺囑無效訴訟。

最高法院認為，遺囑經鑑定確實為張榮發親自簽署，且遺囑公證前有柯麗卿等人擔任見證人，確認無誤後密封，符合民法要件，2024年8月判決確認張榮發遺囑有效，張國煒勝訴確定，可獲百億遺產。

張國煒勝訴之後，指控柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓四名遺囑執行人理應依遺囑內容執行，不應違背遺囑，卻立場偏頗，未依照遺囑分配、交付遺產，且違背遺囑選任張國華擔任巴拿馬長榮國際公司（EIS）常任董事及常任總裁，怠於執行職務。

此外，長榮集團還曾因經營權爭奪爆發黑槍恐嚇案。

2018年12月11日，張榮發基金會董事會在張榮發過世後首次改選，張國政因不具董事身分、無開會資格，他妻子曾瓊慧的妹夫謝國獻帶人到場與保全發生衝突，連玻璃都打破。

當天柯麗卿行車路線被黑幫掌握，途中製造假車禍，先與柯的司機口角，還開車門持鎮暴槍向柯噴辣椒水，導致柯臉受傷，被載回集團醫務中心，基金會關鍵一席董事的柯麗卿因「意外」未到場，導致流會。

另名基金會董事長鍾德美也被黑道恐嚇，威脅若不辭職，住家會被放火，還會被拍裸照，另名老臣戴錦銓也被黑衣人跟蹤，董事會經多次改選仍無法完成。

檢警後來查出背後教唆黑道的是謝國獻，謝因此被判三年十月徒刑確定。

精華 FAQ

  • 最高法院認定遺囑確由張榮發親簽，且公證與見證程序皆符合法律要件，因此判決遺囑有效定讞，張國煒在遺囑效力爭議中勝訴，可依法取得相關遺產。

  • 基金會另對遺囑執行人提告，主張應在遺產範圍內給付十億元，認為執行過程與遺產處置仍有爭議，因此這部分案件目前還在法院審理中。

  • 2018年基金會改選時，曾出現衝突、假車禍、鎮暴槍噴辣椒水與黑道恐嚇等情節，導致董事會難以正常召開；檢警後續查出謝國獻涉教唆黑道，最終被判刑。

長榮 星宇航空

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