景氣大好 長榮張家4兄弟 已領回數百億股利

張榮發遺囑，指定四子張國煒接任集團總裁，但長榮家族遺產分配爭議並未落幕。（本報資料照片）

長榮 集團創辦人張榮發辭世今年屆滿十年。隨著張榮發長子張國華穩住長榮集團各公司的經營權後，長榮海運、長榮航空等核心企業陸續改由專業經理人團隊經營。

本報系聯合報報導，2022年，大房次子張國明、三子張國政及二房獨子張國煒組成的「弟弟派」，與大房長子張國華為首的「哥哥派」展開經營權攻防；最終由大哥穩住集團各公司經營權，但大哥也決定全面推動公司治理，大股東退居幕後。

經營權雖已底定，長榮家族遺產分配爭議並未落幕。張榮發遺囑，指定四子張國煒接任集團總裁，並單獨繼承遺產雖經法院判決確定。不過，依據民法規定，其餘三名兄弟仍享有法定「特留分」權利。由於遺產涵蓋現金、股票、不動產及其他資產，種類繁多，相關分配細節仍須四名繼承人協商達成共識，才能由遺囑執行人完成分配程序。

法界人士分析，張榮發於2016年1月辭世後，四位遺囑執行人向國稅局申報的遺產總額約240億（台幣，下同）。

不過，近十年來受惠全球貨櫃航運景氣大好，長榮海運及長榮國際（巴拿馬）公司（EIS）獲利大幅成長，帶動相關股權價值攀升，帶動張榮發遺產價值水漲船高。根據今年初市場估算，整體遺產規模已突破千億，最大增值來源為長榮海運近年營運表現亮眼、獲利大幅成長所帶動的股權價值提升，張家四兄弟也已領回好幾百億的股利。

此外，檢調昨針對內線交易案展開搜索，此案在前年遭人檢舉、告發時，張榮發大房長子張國華曾發表聲明強調，內線交易指控「子虛烏有」。

聲明指出，2023年6月30日長榮海運除息日，他以盤後鉅額交易買進長榮海運股票，是基於長期看好海運事業發展，並希望持續提高持股比重，交易均依法申報，至今持股未曾出售，也無出售計畫，絕無內線交易。