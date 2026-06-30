1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 郭台銘遭爆與一名女球友長達一年頻繁見面、同車出入別墅與舊居，相關互動引發外界熱議，賈永婕的發文也被網友解讀為影射此事。

75歲的鴻海集團創辦人郭台銘 和小他24歲的曾馨瑩結婚18年，夫妻感情十分恩愛，不過郭台銘昨被媒體爆料密會女球友，郭台銘接送對方，打球時女球友還幫郭台銘撐傘獻殷勤，曾馨瑩好友賈永婕 在社群媒體發文，寫道「明明知道人家家庭幸福，還刻意製造接觸，來路不明、不知分寸」，雖未指名道姓，但網友立刻聯想到郭台銘的女球友。

據《鏡週刊》報導，郭台銘自去年7月起，在長達11個月內被目擊與謝姓女球友見面多達14次，兩人互動頻繁，多選在周三、六、日前往桃園大溪球場打球。謝女是年約50歲的基隆人，離過婚並育有小孩，曾改過名，早在一年前就以粉絲的身分接近郭董，並透過打球拉近彼此距離，在場上常為郭董拍手叫好，為其提供滿滿的「情緒價值」。

報導也指出，兩人的接送情已持續約一年，郭董不僅多次安排專車接送謝女，更曾帶她出入大溪山莊別墅密會，近期甚至帶她回台北「信義富邦」舊居。值得注意的是，大溪山莊的管家對謝女非常客氣，不僅幫忙提行李，態度更是畢恭畢敬，被形容彷彿對待「女主人」一般。此外，謝女的生活在結識郭董後疑似變得豪奢，被爆出經常出入貴婦百貨掃貨精品名牌，並由郭董招待前往五星級飯店享用頂級牛排。

報導說，為了掩護這段關係，郭董與司機採取極高規格的防備措施，還曾使出「調虎離山」之計，讓郭董先在酒店下車，再由司機載著謝女繞路試圖甩開記者。而謝女在發現被跟拍後，甚至多次將車停在派出所門口或利用百貨商場，行蹤顯得相當謹慎。

本報系聯合報報導，賈永婕昨發文直呼「我要瘋了。男人真的很奇怪。難道看不出來，那些刻意製造巧遇、刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路是不是有幾分相似」，她表示對方先建立熟悉感，再建立信任，最後一步一步走進你的生活，但真正的緣分不需要設計，「更何況，明明知道對方有家庭，明明知道人家婚姻幸福，還刻意製造接觸、刻意拉近距離。男人碰到這種狀況還不手刀快跑！真男人，不是來者不拒，而是懂得明哲保身」。

賈永婕全文並沒有說是在指誰，不過網友在發文底下貼上郭台銘的新聞連結，留言寫「我知道你在說這個」、「不要寫這麼清楚啦，大家都知道在說誰」、「我知道賈董在說什麼」、「我要瘋了，我知道你在說誰」。