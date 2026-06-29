影／台灣航海探險家影像硬碟倫敦遭竊 駐英代表處已協助
台灣青年航海探險家陳懷璞近日完成橫越南冰洋與南大西洋壯舉，但返程在倫敦入住旅館時，兩顆儲存探險影像紀錄的硬碟遭竊。駐英國代表處今天表示，持續提供他必要協助及聯繫。
▲ 影片來源：亞果遊艇集團提供
駐英國代表處告訴中央社，陳懷璞25日下午曾至駐處，駐處當即對他的遭遇展開了解，並引導他盡速向倫敦警方報案。陳懷璞25日晚間完成報案程序，警方隨後於26日上午確認受理。
駐英國代表處法務秘書在陳懷璞向警方完成報案後，隨即聯繫倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表達駐處關切，同時敦促警方正視此案、籲積極處理。
駐處另於26日派員前往陳懷璞下榻的青年旅館，表達政府對他的關心。此外，駐處協助陳懷璞搬離原本的青年旅館，入住其友人安排的教會。陳懷璞預計7月2日搭機返台。
駐英國代表處表示，將繼續與陳懷璞保持密切聯繫，持續提供必要協助。
陳懷璞25日聯繫駐處、向警方完成報案後，26日在網路上發布影片陳述創傷經驗，並請求各方協助，盼望找回兩顆儲存完整探險影像紀錄的硬碟。
據了解，陳懷璞報案後，倫敦警方已數次與他聯繫。
他返程入住倫敦旅館時，放在住宿處的兩顆儲存探險影像紀錄的硬碟遭竊，導致珍貴航海畫面可能受損或遺失，是此次事件的核心損失。 駐處先引導他向警方報案，並在報案完成後聯繫倫敦都會區警察局表達關切；同時派員探視、協助搬離青年旅館，改入住友人安排的教會。 陳懷璞預計7月2日搭機返台，並已在網路發文請求協助尋回硬碟；據了解，倫敦警方在受理後也曾數次主動聯繫他，持續處理案件。
精華 FAQ
他返程入住倫敦旅館時，放在住宿處的兩顆儲存探險影像紀錄的硬碟遭竊，導致珍貴航海畫面可能受損或遺失，是此次事件的核心損失。
駐處先引導他向警方報案，並在報案完成後聯繫倫敦都會區警察局表達關切；同時派員探視、協助搬離青年旅館，改入住友人安排的教會。
陳懷璞預計7月2日搭機返台，並已在網路發文請求協助尋回硬碟；據了解，倫敦警方在受理後也曾數次主動聯繫他，持續處理案件。
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