吳明賢脫離葉克膜 啟動「低溫治療」 助加快甦醒

台大醫學院院長吳明賢日前因心肌梗塞送醫急救，目前仍在台大醫院治療中。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 吳明賢日前在家心肌梗塞且OHCA送醫，現傳已脫離葉克膜並接受低溫治療，院方未證實，但台大醫學院已發起集氣活動聲援。

台大 醫學院院長吳明賢23日傳出在家中發生心肌梗塞，且到院前無呼吸心跳（OHCA），先被送至北醫附醫急診後，轉送台大總院救治，至今在加護病房住院第6天，台大醫院院長余忠仁前天發布院內信指出，吳病情穩定、持續進步。昨根據多位消息人士指出，吳明賢目前已撤除葉克膜，顯示病情有好轉跡象，目前正使用低溫治療，盼讓他儘速甦醒。

據了解，心跳停止病人若救治過程中缺氧時間過長，恐導致失能甚至成為植物人，低溫療法主要療效，即針對急救後恢復心跳，但意識仍昏迷者，改善其神經功能、提升存活率，降低成為植物人機率，不少病人使用該治療後，意識恢復至完全清醒。多位相關人士指出，吳明賢已脫離葉克膜，進入低溫治療階段。對此，台大院方並未證實。

台大醫學院前天起為吳明賢發起線上集氣活動，邀師生留言為他打氣，網址為 https://forms.gle/C6Nvcst9YcuvBbfz9。院方指出，無論是一句加油、一份關懷，或是一段溫暖的話語，都將匯聚成支持的力量，將整理各界留言，轉達給院長，讓這份來自同仁、師長與朋友的心意，陪伴院長迎向康復之路，感謝留言者關心與祝福。