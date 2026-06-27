資深演員江青霞81歲逝 曾演女盲劍客、娘家 見證台灣影視轉型

江青霞過世。圖／摘自國家電影及視聽文化中心

AI摘要 文章摘要整理： 資深演員江青霞81歲辭世，演藝生涯近60年，從台語片、國語片到電視劇皆有代表作，見證台灣影視從黑白到八點檔的轉型。

資深演員江青霞辭世，享壽81歲。國家電影及視聽文化中心26日發文哀悼，形容她是台灣影視史重要代表人物之一，橫跨台語片、國語片、武俠片及電視劇，近60年的演藝生涯留下無數經典作品，見證台灣影視一路走過不同年代，她的身影也將長留觀眾心中。

江青霞自幼便嚮往站上舞台，早年曾跟隨作曲家許石巡迴演唱民謠，也曾待過軍中藝工隊，累積表演經驗。1966年在資深藝人矮仔財引薦下進入台語電影圈，並以電影「女盲劍客」女主角嶄露頭角，從此展開演藝生涯，也讓武俠片成為她最鍾愛的電影類型。

江青霞拍片時期產量驚人，她曾笑說，年輕時拍戲忙到「連續一個星期都沒上床睡覺」，敬業態度令人印象深刻。除了演出大量台語電影，她也親自搭配角色服裝、設計妝髮，希望每個角色都能展現不同面貌。

「女人夜生活」劇照。圖／摘自國家電影及視聽文化中心

「情婦」劇照。圖／摘自國家電影及視聽文化中心

跨足國語電影後，江青霞為克服語言問題，還特地利用錄音機反覆錄製、練習台詞，憑著努力從台語聲調轉成了標準國語，站穩腳步，陸續演出「大戰藏鏡人」、「蛇郎君」、「真白蛇傳」、「桂花巷」及近年的「屍憶」等作品，戲路橫跨武俠、文藝、驚悚等不同類型。

隨著電視興起，她也將重心逐漸轉向小螢幕，接連參演「再世情緣」、「梅花三弄之鬼丈夫」、「娘家」、「野蓮香」、「新丁花開」等電視劇，持續活躍於演藝圈。

影視聽中心指出，去年曾因研究台語片發展，邀請江青霞接受口述訪談，並出席主演電影「情婦」映前講座，留下珍貴史料。即使出道近60年，她直到近年仍持續演出，親身見證台灣影視從黑白台語片、彩色國語片到電視八點檔的演變。影視聽中心也感念她對表演始終充滿熱情，感謝她為台灣影視留下豐富且珍貴的作品。