資深媒體人江春男 接任中央社董事長

文化部24日宣布，由現任中華文化總會副會長江春男接任中央社董事長。（本報資料照片）

中央社第10屆董監事任期屆滿，文化部昨宣布，由中華文化總會副會長江春男接任董事長。文化部長李遠指出，江春男為資深媒體人，期盼借重其長期於新聞工作、國際事務及公共服務經驗，帶領中央社強化新聞專業與國際競爭力。

今年82歲的江春男，為政治、外交記者出身，曾在戒嚴時代參與創辦多個黨外媒體，擔任過新新聞、台灣日報、Taipei Times等媒體發行人，並常以筆名「司馬文武」發表政治評論。

文化部表示，第11屆董監事涵蓋新聞傳播、文化藝術、法律、會計、國際關係及資通安全等領域專業人士。其中董事共15人，除了江春男外，新聞傳播方面有台大新研所教授洪貞玲、副教授蔡蕙如、政大傳播學院教授劉慧雯、世新大學新聞學系兼任教授鍾起惠、中正大學傳播學系教授管中祥、副教授級專業技術人員蔡崇隆、上報社務顧問胡鴻仁、自由時報副總編輯蔡素芬。

至於文化方面，則有台大台文所教授黃美娥、設計與品牌行銷專家張振明、故事Story Studio及有理文化出版社創辦人涂豐恩；國際關係方面為外交部駐義大利代表處前代表易榮宗、中華民國無任所大使陳正然；中央社工會代表馮昭。

監事五人包括玫瑰道明法律事務所所長邱晃泉、台大會計系暨研究所名譽教授林嬋娟、謙眾法律事務所律師周宇修、資誠會計師事務所會計師周筱姿及國家資通安全研究院前副院長吳啟文。