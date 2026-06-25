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兼職爭議 國泰蔡萬霖3子蔡鎮宇毆打世華銀董座郭明鑑

記者黃于庭藍鈞達／台北25日電
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前國泰金控副董事長蔡鎮宇。（圖／國泰金控提供）
前國泰金控副董事長蔡鎮宇。（圖／國泰金控提供）

曾任國泰金控副董事長的蔡鎮宇23日上午於國泰金控大樓辦公場所毆打國泰世華銀行董事長郭明鑑，國泰世華銀行聲明表示，董事長郭明鑑是國泰金控指派擔任國泰世華銀行及關係企業的法人代表董事，於任職迄今均秉持遵法、專業、理性、尊重及溝通之態度處理各項事務，並積極參與本行之各項業務，其在外兼任之職務，不影響國泰世華銀行董事長之職務，籲理性溝通。

國泰世華銀行聲明指出，郭明鑑在外兼任職務，均已依法申報，並不影響其執行本行董事長之職務，更無任何不當之個人利益。針對蔡鎮宇毆打郭明鑑一事，應是蔡鎮宇對其兼職有所誤會所致。國泰世華銀行認為，蔡鎮宇如有任何不同意見，實應循理性溝通及合法程序為之，而不宜逕以肢體衝突方式表達訴求。

國泰世華銀行表示，仍將秉持「誠信、當責、創新」三大核心價值，並以「客戶為中心」作為核心經營理念，努力經營業務，繼續為股東、客戶、員工及社會大眾創造更好之權益，亦歡迎各界對公司之營運提出批評及指教。

國泰世華銀行董事長郭明鑑，因同時擔任國泰投信董事，並自2025年5月起兼任世芯-KY獨立董事，使世芯-KY成為國泰投信利害關係公司，但國泰投信全委帳戶及8檔基金仍涉及買賣世芯-KY，引發內控與兼職爭議；郭明鑑已於22日請辭國泰投信董事。

曾任國泰金副董事長、霖園集團蔡萬霖3子蔡鎮宇，23日上午在信義區公司大樓辦公室跟郭明鑑雙方因為公司政策及兼職爭議爆發口角與肢體拉扯，警方獲報後派員到場了解，最後因郭明鑑未提告而不了了之。

國泰世華銀行董事長郭明鑑。（圖/國泰金控提供）
國泰世華銀行董事長郭明鑑。（圖/國泰金控提供）

精華 FAQ

  • 報導指出，衝突主因是公司政策及郭明鑑兼職引發爭議，蔡鎮宇對其兼職安排有所誤會，雙方先起口角，隨後升高為肢體拉扯與毆打。

  • 國泰世華表示，郭明鑑兼任職務均已依法申報，不影響其董事長職務，也沒有不當個人利益，並呼籲若有異議應循理性溝通與合法程序處理。

  • 警方接獲報案後到場了解情況，但因郭明鑑未提出告訴，事件未再進一步擴大處理；同時郭明鑑也已在22日請辭國泰投信董事。

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