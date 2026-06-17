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黃大煒驟逝風波延燒 女友控遭他姊夫性騷 黃去年回夏威夷討公道

記者梅衍儂／台北17日電
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黃大煒(右)跟Vicky(左)於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)
黃大煒(右)跟Vicky(左)於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Vicky質疑黃大煒未立遺囑，反對姊姊全權處理身後事。
  • 重點二：她指稱去年曾遭黃大煒姊夫性騷，黃為此赴香港處理。
  • 重點三：家屬律師重申尊重逝者意願，並稱相關安排清者自清。

藝人黃大煒身後事風波持續延燒，與他相伴31年的女友Vicky昨再度發聲，針對家屬透過律師發出的聲明提出諸多質疑，不僅否認黃大煒生前曾立下遺囑，更直言：「我所知道的黃大煒，不可能立遺囑，因為他從未想過死亡！」黃大煒姊姊則透過律師再發聲，強調「清者自清」。

更令人震驚的是，Vicky揭露去年12月黃大煒赴香港與家人共度聖誕節的背後，其實另有隱情。「去年12月是因黃大煒大姊夫（愛爾蘭人）Patrick William O’Neill在2年前對我性騷擾行為而感到不快和煩躁，於是想在我專心治療期間，隨大姊、大姊夫到香港過聖誕節後回夏威夷和他大姊夫深談，看如何妥善處理。」她表示，自己在意的並非個人遭遇，而是擔心若對方在公開場合對其他女性做出不當舉動，恐怕會影響黃大煒的事業與形象。

「我和黃大煒31年朝夕相處，沒想到，在夏威夷與大姊、大姊夫短短5個月，卻突然莫名其妙過世。」Vicky激動表示，至今無法接受這一切，「不准問死因、不給看最後一面、不准對外提問說明？無法接受！」

Vicky指出，黃大煒5月26日才透過聲明表示將重新出發、專注於音樂創作，「純粹做音樂，創作到哪都能創作」，完全沒有規畫離開台北、赴夏威夷定居的打算。她質疑：「5月26日發聲明重新開始，6月2日睡夢中走了？6月13日隨便不清楚說明方式通知住香港的弟弟，我轉而得知我一生的摯愛走了？6月14日兩位姊姊發聲明公告黃大煒死訊，即表示黃大煒已立遺囑？黃大煒的身後事也早已指定由兩位姊姊全權處理？」

Vicky認為，黃大煒母親和另外兩個弟弟都還在世，不可能僅由兩位姊姊成為「全體繼承人」。

曾罹患胃癌的她強調，真正有預立遺囑的人其實是自己，「因為我一直以為我隨時會走，所以我一直有準備。」Vicky透露，自己2019年發現新腫瘤後，雖然最後確認為良性，但也因此更加積極替黃大煒規畫音樂事業。

而16日黃大煒姊姊委託的律師事務所再度發出聲明，除了感謝外界關心，也表示「前幾天的律師函，主要是代替家屬發布大煒老師突然離世的消息，之後收到眾多朋友的懷念與追思，在此再次代表家屬說聲謝謝」。

至於黃大煒留下的相關音樂資產，「家人因為非圈內人，將根據大煒老師的意願，繼續維持多年來與環球版權非常美好的合作關係。另外，家人還在巨大的驚嚇和悲傷中，會維持他這幾個月在家曾經提到的意願與已經有的安排。其他留待，清者自清，濁者自濁。謝謝大家！」

精華 FAQ

  • 她質疑黃大煒是否真的立過遺囑，也不接受僅由兩位姊姊全權處理後事，並對死訊通知、死因不公開與未能見最後一面等作法表達強烈不滿。

  • 她表示，去年12月黃大煒赴香港與家人過聖誕，背後其實是因她曾遭姊夫性騷擾而不快，黃想在她治療期間前往處理此事，並與姊夫深入談清楚。

  • 律師表示，先前聲明是代家屬公布黃大煒離世消息，並感謝外界追思；至於音樂資產與後續安排，將依其意願維持合作與既有規畫，強調清者自清。

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