當年蔡英文越洋面試 廖俊智危機四伏中出任中研院院長

中研院院長廖俊智卸任後最想做的一件事，是拉好小提琴。（記者曾吉松／攝影）

2016年6月1日，中研院長當時任職的加州大學 洛杉磯分校發生槍擊案，校園全面封鎖。解封後，廖俊智走進研究室，和時任總統的蔡英文 越洋連線「面試」。就在這樣風聲鶴唳的緊張氛圍下，兩人談笑風生，廖俊智確定接下中研院院長，返台面對另一個危機四伏的環境。

新科院士就當上中研院院長，快速崛起讓廖俊智成為箭靶，被猜測是誰誰誰的「人馬」，實際上卻是沒人脈也沒背景。他透露，當選中研院院士後，返國開會遇到一位資深院士把他拉到一旁說「我們院長出缺，你要不要選？」廖俊智回「開什麼玩笑，我才剛當選院士」。這位院士分析，過去兩屆院長的共同條件是美國科學院院士和60歲以下，目前所有院士中只有廖俊智具備同樣條件。

幾個月後，廖俊智再度巧遇這位院士。院士看到他拍頭說「忘了」，表示要趕快提名他選院長。廖俊智回「好啊。」當時離院長提名截止不到兩周。

提名院長看似意外，但當廖俊智以院長候選人身分返台向遴選委員會報告後，心中已有定見。那天他原本只要報告90分鐘、卻足足講了兩個半小時，結束後一位遴委抓著他的手背一拳打上來「謝謝你來」。那一刻，廖俊智預感自己會當選院長。至於當年向遴委會報告的中研院藍圖都做到了嗎？廖俊智堅定點頭「幾乎百分之百。」