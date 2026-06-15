音樂人黃大煒61歲猝逝 女友疑死因 怒10天後才知

黃大煒(右)跟Vicky於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 61歲音樂人黃大煒驟逝後，姊姊發聲明稱掌握繼承與授權權限，但女友兼經紀人Vicky質疑程序不合法，並對死因與延遲通知感到震驚。

61歲音樂人黃大煒（David）上月宣布移居夏威夷 ，豈料昨由兩位姊姊委託陳鎮宏律師發表死訊，並稱依法是繼承人。突如其來的消息讓黃大煒的女友兼經紀人Vicky悲憤交加，至今無法接受，透露跟黃大煒的母親、弟弟前天才收到消息，死因成謎之外且未看到死亡證明書。

黃大煒1988年在台出道後拿過金曲獎，能展現高亢嗓音的「你把我灌醉」等代表作，吸引張惠妹、蕭敬騰 、鄧紫棋 等人翻唱。他跟交往近30年的Vicky於公於私都是靈魂伴侶，期間因她罹癌一度分手，復合後相伴至今，只是先前傳她癌症復發，黃大煒卻突搬去夏威夷，感情似出現變化。

黃大煒的兩位姊姊Consulina Wong、Joann Wong，昨表示他滿心期待重新出發，無奈於台灣時間3日在姊姊家中驟逝，聲明提到漢英得力法律事務所是黃大煒唯一的音樂授權窗口，且除了兩位親姊之外，沒有人能夠代表黃大煒，更稱黃大煒從未委託任何人擔任窗口，形同抹殺Vicky的經紀人身分。

至於黃大煒的死因為何？陳鎮宏律師助理表示不清楚，那會進一步驗屍？律師助理回「沒辦法透露」，為何隔了好幾天才宣布死訊？助理強調全是依照家屬指示，不清楚是否在台灣辦告別式或者音樂會。

對於黃大煒姊姊委託律師發表聲明，Vicky相當痛心，直指過程不合法，質疑說「他還有媽媽跟兩個弟弟，他兩個姊姊絕對不可能單方面繼承」。而她跟黃大煒情牽近30年，她則表示「我不介意、我不在乎，我們沒有登記，但我跟他已經超過各種關係」，強調絕對不可能分手，聲淚俱下直呼「David不可能對付我的，不可能的」，令人哀痛。

黃大煒近年跨足戲劇圈，除了有全民大劇團舞台劇「大畫昭君～觀落雁」外，去年首度挑戰演出醫療劇「化外之醫」，戲中他飾演醫療器材代理進口商「祚家群」，除了展現中、英、粵語多語言能力，更有沉穩內斂演技，為角色注入深厚情感，讓外界看見他除了音樂之外的另一面。

首次演戲就獲得肯定，一舉入圍第59屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」，劇中歌曲也同時角逐「原創歌曲獎」，表現也備受矚目，遺憾與獎座擦身而過。如今隨著驟逝消息曝光，外界回顧他在「化外之醫」的演出，也讓這部作品意外成為他留給觀眾最後的戲劇身影，令人不勝唏噓。