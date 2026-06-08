我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美債續跌 美元升至2個月高點 市場估Fed 12月升息機率大增

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

病程來勢洶洶 疑急性血癌 46歲藝人傅子純急送醫仍不治

記者陳穎／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
傅子純突因病離世，令人不捨。(圖／民視提供)
傅子純突因病離世，令人不捨。(圖／民視提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：本土劇演員傅子純驟逝，享年46歲，震撼演藝圈。
  • 重點二：醫師初步懷疑與急性血癌有關，詳細死因仍待檢驗。
  • 重點三：傅子純從新兵日記走紅，曾演出多部高收視本土劇。

台灣本土劇演員傅子純昨日驚傳驟逝，享年46歲。消息曝光後震撼演藝圈，他所屬的鳳凰藝能總經理趙善意證實死訊：傅子純因身體突發不適緊急送往淡水馬偕醫院急救，醫師初步懷疑與急性血癌相關，但詳細死因仍有待進一步檢驗。

據悉，傅子純日前才剛結束印尼峇里島行程返國，原本一切如常，未料昨日下午健康狀況突然急轉直下，家人發現異狀後立刻將他送醫搶救。醫療團隊全力施救，仍未能挽回生命，最終宣告不治，突如其來的噩耗讓親友與粉絲難以接受。

1980年出生的傅子純，本名曾子益，畢業於靜宜大學應用數學系。原本並未將演藝工作列入人生規劃，後來在父親鼓勵下參加民視演員訓練班，並於2002年透過戲劇「後山日先照」入行，正式展開演員生涯。而他真正受到廣大觀眾認識，是2010年播出的軍教戲「新兵日記」，劇中飾演個性豪爽、重情重義的班長「楊海生」。

傅子純演出作品相當豐富，陸續參與「風水世家」、「多情城市」、「愛的榮耀」以及「好運來」等多部高收視戲劇。其中在「愛的榮耀」飾演男主角杜瑞德時，更憑藉成熟穩健的演出獲得不少觀眾支持與喜愛。

傅子純傳出罹患血癌，而知名主持人沈玉琳去年也因血癌（急性骨髓性白血病，AML）一度住進加護病房，所幸成功抗癌，並於2026年3月正式重返主持崗位。近年台灣血癌患者有增加趨勢，尤其急性骨髓性白血病因病程進展快速、症狀來勢洶洶，被醫界形容為「急、凶、猛」的癌症之一。

精華 FAQ

  • 據報導，他在返國後健康狀況突然急轉直下，家人發現異狀後立即送往淡水馬偕醫院急救；醫療團隊全力搶救，仍未能挽回生命，最終宣告不治。

  • 院方初步懷疑與急性血癌相關，報導也提到急性骨髓性白血病屬於病程快速、症狀來勢洶洶的疾病，但最終死因仍需等進一步檢驗確認。

  • 傅子純本名曾子益，2002年以《後山日先照》入行，2010年因《新兵日記》中的班長楊海生走紅，之後也參與《風水世家》等多部戲劇。

印尼

上一則

「川賴通話合理」 駐美代表俞大㵢：不擔心台被美拿來交換

下一則

假買賣真贈與？ 後悔過戶給女兒 母討房舉證不足敗訴

延伸閱讀

「新兵日記」男星傅子純驟逝 突失去心跳送醫搶救不治

「新兵日記」男星傅子純驟逝 突失去心跳送醫搶救不治
「新兵日記」傅子純疑血癌驟逝 醫：持續發燒、瘀青等4大警訊別輕忽

「新兵日記」傅子純疑血癌驟逝 醫：持續發燒、瘀青等4大警訊別輕忽
傅子純血癌驟逝 兵家綺衝醫院陪最後一程崩潰

傅子純血癌驟逝 兵家綺衝醫院陪最後一程崩潰
傅子純最後貼文曝光… 520才曬愛妻放閃 粉絲喊不信死訊

傅子純最後貼文曝光… 520才曬愛妻放閃 粉絲喊不信死訊

熱門新聞

出生後不久就被送到澳洲人家庭的凡妮莎，經過一年多努力，6月1日終於取得中華民國護照。 （圖/ 凡妮莎提供）

遭販嬰赴澳46年 她返台尋根如願獲護照

2026-06-01 20:47
圖為台灣法務部。（記者王聖藜／攝影）

台繼承制度變動：法務部將刪除兄弟姊妹「特留分」

2026-06-02 19:40
國民黨主席鄭麗文(中)訪美。(圖／國民黨文傳會)

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

2026-06-04 09:15
《玉淵潭天》發布一張示意圖指稱，中國海警已在台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控。（圖／取自《玉淵潭天》）

鄧聿文：台灣東部海域大概率守不住 納入中定期巡航範圍

2026-06-02 09:32
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「夏洛特城號」。(路透資料照)

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

2026-05-30 10:35
台北市長蔣萬安今天赴大安高工頒獎給國中市長獎得主，大兒子蔣得立是今年的市長獎得主，蔣萬安頒獎給自己的兒子，「市長」身分秒變爸爸，兩人俏皮互動，父子的好感情，不言而喻。(記者林麗玉／攝影)

大兒子拿到「市長獎」蔣萬安親手頒獎 俏皮玩自拍

2026-06-07 02:30

超人氣

更多 >
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃