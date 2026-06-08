病程來勢洶洶 疑急性血癌 46歲藝人傅子純急送醫仍不治

傅子純突因病離世，令人不捨。(圖／民視提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 本土劇演員傅子純驟逝，享年46歲，震撼演藝圈。

本土劇演員傅子純驟逝，享年46歲，震撼演藝圈。 重點二： 醫師初步懷疑與急性血癌有關，詳細死因仍待檢驗。

醫師初步懷疑與急性血癌有關，詳細死因仍待檢驗。 重點三：傅子純從新兵日記走紅，曾演出多部高收視本土劇。

台灣本土劇演員傅子純昨日驚傳驟逝，享年46歲。消息曝光後震撼演藝圈，他所屬的鳳凰藝能總經理趙善意證實死訊：傅子純因身體突發不適緊急送往淡水馬偕醫院急救，醫師初步懷疑與急性血癌相關，但詳細死因仍有待進一步檢驗。

據悉，傅子純日前才剛結束印尼 峇里島行程返國，原本一切如常，未料昨日下午健康狀況突然急轉直下，家人發現異狀後立刻將他送醫搶救。醫療團隊全力施救，仍未能挽回生命，最終宣告不治，突如其來的噩耗讓親友與粉絲難以接受。

1980年出生的傅子純，本名曾子益，畢業於靜宜大學應用數學系。原本並未將演藝工作列入人生規劃，後來在父親鼓勵下參加民視演員訓練班，並於2002年透過戲劇「後山日先照」入行，正式展開演員生涯。而他真正受到廣大觀眾認識，是2010年播出的軍教戲「新兵日記」，劇中飾演個性豪爽、重情重義的班長「楊海生」。

傅子純演出作品相當豐富，陸續參與「風水世家」、「多情城市」、「愛的榮耀」以及「好運來」等多部高收視戲劇。其中在「愛的榮耀」飾演男主角杜瑞德時，更憑藉成熟穩健的演出獲得不少觀眾支持與喜愛。

傅子純傳出罹患血癌，而知名主持人沈玉琳去年也因血癌（急性骨髓性白血病，AML）一度住進加護病房，所幸成功抗癌，並於2026年3月正式重返主持崗位。近年台灣血癌患者有增加趨勢，尤其急性骨髓性白血病因病程進展快速、症狀來勢洶洶，被醫界形容為「急、凶、猛」的癌症之一。