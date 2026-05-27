從感化院少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因恩師王金平翻轉人生

潤泰集團總裁尹衍樑（右）曾是立法院前院長王金平（左）的學生。（本報資料照片）

潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨辭世，享壽76歲。他從年少叛逆、甚至曾進入感化院的少年，蛻變成擁有600多項國際專利的企業家與工程專家，人生歷程充滿傳奇色彩。而改變他命運的重要人物之一，正是昔日數學老師、立法院前院長王金平 。

尹衍樑1950年出生，父親是知名紡織企業家尹書田，時稱「牛仔布大王」，少年時期的他十分叛逆，在14歲到16歲半時曾在感化院度過。1966年被父親送至省立彰化進德中學住校讀書，由於他個性衝動好鬥，常讓師長頭痛。

當時剛從國立台灣師範大學數學系畢業的王金平，在進德中學擔任數學老師。王金平曾回憶，他教高一時，當年班長尹衍樑有天跑到宿舍說「我和人打架，肚子被劃一刀」，被他當場罵「衍樑，父母對你期待很高，你不認真念書還被人打傷，身體髮膚受之父母，有毀損就是不孝，你非重新做人不可。」這番話深深影響尹衍樑。

尹衍樑隨後向王金平承諾會改過自新，而王金平見他真心悔悟，也答應不向學校報告。此後，尹衍樑不再逞勇鬥狠，開始專心求學，先後考取成功高中夜間部及中國文化大學史學系，1982年畢業於國立台灣大學商學研究所，1986年取得國立政治大學企業管理博士學位。

王金平曾透露，尹衍樑事業有成後，還曾向他下跪道謝，感念當年的教誨。尹衍樑後來也成為擁有超過600項國際專利的企業家與工程專家。雖然王金平在進德中學任教不到一年便離開教職、投入政壇，但這段師生互動，也深深影響尹衍樑日後重情義、重誠信與講求圓融的處世風格。

北榮院長陳威明得知在尹衍樑辭世時，忍不住大哭，他表示，尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，值得被後人永遠記得；尹衍樑是無數人的恩人，也是北榮的大恩人，更是他一生最敬重、最崇拜的人。

陳威明指出，最近他和幾位同仁默默完成了一本專書，書名是「善行無聲，醫路同行──默默成就醫療的那雙手」，內容關於尹衍樑的大小故事，邀集北榮臨床部科及行政部門，將受惠於尹衍樑團隊的大大小小、點點滴滴，無數的捐（建） 贈與維修幫助，彙整溫馨短文27篇，表達各單位對尹總裁熱心公益及愛護台北榮總的感謝心意。

陳威明在書中細數，台北榮總近程發展，尤其這幾年各項重大建設有著跳躍式的大幅進展，其中尹衍樑對北榮的支持與協助無法用文字形容，常在緊要關頭伸出援手。每當地震及颱風過後，他馬上會接到尹總裁電話詢問，關切醫院是否有災損？尹總裁總特別強調，如果院方需要，會馬上派工程團隊來協助，這樣的關心持續許多年，但尹總裁為善不欲人知，一直默默的幫助醫院。

新冠疫情期間，尹衍樑更給予北榮最即時的協助。無論整建病毒研究的生物安全第三等級P3實驗室、快速建置重症專責加護病房、捐贈呼吸器，並捐贈長青樓興建款項、捐建重粒子癌症治療中心大樓建物與捐建新醫護宿舍大樓等。

疫情期間有一位越南國家電視台主播的孩子赴北榮接受換肝手術，但準備費用不足，尹衍樑得知後，馬上慷慨解囊，該名主播對北榮的醫療品質與台灣人的熱情溫暖相當感動，回越南後自願幫台灣的國際醫療代言。