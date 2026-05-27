我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

從感化院少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因恩師王金平翻轉人生

記者柯美儀沈能元／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
潤泰集團總裁尹衍樑（右）曾是立法院前院長王金平（左）的學生。（本報資料照片）
潤泰集團總裁尹衍樑（右）曾是立法院前院長王金平（左）的學生。（本報資料照片）

潤泰集團總裁尹衍樑26日凌晨辭世，享壽76歲。他從年少叛逆、甚至曾進入感化院的少年，蛻變成擁有600多項國際專利的企業家與工程專家，人生歷程充滿傳奇色彩。而改變他命運的重要人物之一，正是昔日數學老師、立法院前院長王金平

尹衍樑1950年出生，父親是知名紡織企業家尹書田，時稱「牛仔布大王」，少年時期的他十分叛逆，在14歲到16歲半時曾在感化院度過。1966年被父親送至省立彰化進德中學住校讀書，由於他個性衝動好鬥，常讓師長頭痛。

當時剛從國立台灣師範大學數學系畢業的王金平，在進德中學擔任數學老師。王金平曾回憶，他教高一時，當年班長尹衍樑有天跑到宿舍說「我和人打架，肚子被劃一刀」，被他當場罵「衍樑，父母對你期待很高，你不認真念書還被人打傷，身體髮膚受之父母，有毀損就是不孝，你非重新做人不可。」這番話深深影響尹衍樑。

尹衍樑隨後向王金平承諾會改過自新，而王金平見他真心悔悟，也答應不向學校報告。此後，尹衍樑不再逞勇鬥狠，開始專心求學，先後考取成功高中夜間部及中國文化大學史學系，1982年畢業於國立台灣大學商學研究所，1986年取得國立政治大學企業管理博士學位。

王金平曾透露，尹衍樑事業有成後，還曾向他下跪道謝，感念當年的教誨。尹衍樑後來也成為擁有超過600項國際專利的企業家與工程專家。雖然王金平在進德中學任教不到一年便離開教職、投入政壇，但這段師生互動，也深深影響尹衍樑日後重情義、重誠信與講求圓融的處世風格。

北榮院長陳威明得知在尹衍樑辭世時，忍不住大哭，他表示，尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，值得被後人永遠記得；尹衍樑是無數人的恩人，也是北榮的大恩人，更是他一生最敬重、最崇拜的人。

陳威明指出，最近他和幾位同仁默默完成了一本專書，書名是「善行無聲，醫路同行──默默成就醫療的那雙手」，內容關於尹衍樑的大小故事，邀集北榮臨床部科及行政部門，將受惠於尹衍樑團隊的大大小小、點點滴滴，無數的捐（建） 贈與維修幫助，彙整溫馨短文27篇，表達各單位對尹總裁熱心公益及愛護台北榮總的感謝心意。

陳威明在書中細數，台北榮總近程發展，尤其這幾年各項重大建設有著跳躍式的大幅進展，其中尹衍樑對北榮的支持與協助無法用文字形容，常在緊要關頭伸出援手。每當地震及颱風過後，他馬上會接到尹總裁電話詢問，關切醫院是否有災損？尹總裁總特別強調，如果院方需要，會馬上派工程團隊來協助，這樣的關心持續許多年，但尹總裁為善不欲人知，一直默默的幫助醫院。

新冠疫情期間，尹衍樑更給予北榮最即時的協助。無論整建病毒研究的生物安全第三等級P3實驗室、快速建置重症專責加護病房、捐贈呼吸器，並捐贈長青樓興建款項、捐建重粒子癌症治療中心大樓建物與捐建新醫護宿舍大樓等。

疫情期間有一位越南國家電視台主播的孩子赴北榮接受換肝手術，但準備費用不足，尹衍樑得知後，馬上慷慨解囊，該名主播對北榮的醫療品質與台灣人的熱情溫暖相當感動，回越南後自願幫台灣的國際醫療代言。

王金平

上一則

AI與半導體龍頭「世紀飯局」 黃仁勳宴魏哲家 台積高層到齊

下一則

新聞評論／馬英九忘詞的「親痛仇快」 正在成為事實

延伸閱讀

尹衍樑辭世／從叛逆少年蛻變潤泰總裁 因王金平1句話翻轉人生

尹衍樑辭世／從叛逆少年蛻變潤泰總裁 因王金平1句話翻轉人生
從叛逆少年到商業巨擘 潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲

從叛逆少年到商業巨擘 潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲
尹衍樑辭世／捐助全台首座重粒子癌症中心 唯一要求是「這個」

尹衍樑辭世／捐助全台首座重粒子癌症中心 唯一要求是「這個」
台潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲 家屬不辦公祭

台潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲 家屬不辦公祭

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理