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尹衍樑辭世／從叛逆少年蛻變潤泰總裁 因王金平1句話翻轉人生

專家建議退休族刪減這9種開支 一年可省將近3萬元

尹衍樑辭世／從叛逆少年蛻變潤泰總裁 因王金平1句話翻轉人生

記者柯美儀／台北即時報導
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潤泰集團總裁尹衍樑（右）曾是立法院前院長王金平（左）的學生。（本報資料照片）
潤泰集團總裁尹衍樑（右）曾是立法院前院長王金平（左）的學生。（本報資料照片）

台灣潤泰集團總裁尹衍樑今天辭世，享壽76歲。他從年少叛逆、甚至曾進入感化院的少年，蛻變成擁有600多項國際專利的企業家與工程專家，人生歷程充滿傳奇色彩。而改變他命運的重要人物之一，正是昔日數學老師、立法院前院長王金平

尹衍樑1950年出生，父親是知名紡織企業家尹書田，時稱「牛仔布大王」，少年時期的他十分叛逆，在14歲到16歲半時曾在感化院度過。1966年被父親送至省立彰化進德中學住校讀書，由於他個性衝動好鬥，常讓師長頭痛。

當時剛從國立台灣師範大學數學系畢業的王金平，在進德中學擔任數學老師。王金平曾回憶，他教高一時，當年班長尹衍樑有天跑到宿舍說「我和人打架，肚子被劃一刀」，被他當場罵「衍樑，父母對你期待很高，你不認真念書還被人打傷，身體髮膚受之父母，有毀損就是不孝，你非重新做人不可。」這番話深深影響尹衍樑。

尹衍樑隨後向王金平承諾會改過自新，而王金平見他真心悔悟，也答應不向學校報告。此後，尹衍樑不再逞勇鬥狠，開始專心求學，先後考取成功高中夜間部及中國文化大學史學系，1982年畢業於國立台灣大學商學研究所，1986年取得國立政治大學企業管理博士學位。

王金平曾透露，尹衍樑事業有成後，還曾向他下跪道謝，感念當年的教誨。尹衍樑後來也成為擁有超過600項國際專利的企業家與工程專家。雖然王金平在進德中學任教不到一年便離開教職、投入政壇，但這段師生互動，也深深影響尹衍樑日後重情義、重誠信與講求圓融的處世風格。

王金平

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