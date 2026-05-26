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從叛逆少年到商業巨擘 潤泰集團總裁尹衍樑辭世 享壽76歲

台灣新聞組／台北26日電
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潤泰集團總裁尹衍樑辭世。（本報資料照片）
潤泰集團總裁尹衍樑辭世。（本報資料照片）

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。台北榮總說，致上最深沉的追思與哀悼，感念其長年奉獻與仁心大愛。至於尹衍樑辭世原因，北榮表示，這部分未獲家屬授權，無法對外說明，一切交由家屬對外說明。

尹衍樑近年來的健康狀況一直受到財經圈與外界高度關注。早在幾年前，財經圈就曾數度傳出其身體抱恙、甚至發出病危通知的消息，但隨後均轉危為安。

尹衍樑一生充滿故事性，他從曾進過感化院的叛逆少年，一路苦讀翻身成為擁有超過600項國際專利的工程專家，更跨足生技等多元版圖，成為商場巨擘。尹衍樑1970年代接掌家族事業後，帶領潤泰集團跨足營建、零售、金融與生技等多元產業，旗下包括潤泰新、潤泰全與南山人壽等重要事業版圖。尹衍樑長年位居台灣富豪榜前段班，據《富比士》2025年統計，其身價約56億美元，在台灣富豪榜名列前段班。

尹衍樑早年性格火爆，年少時曾在彰化進德中學接受管訓，直到遇見生命中的貴人恩師王金平。對方的包容與教誨點燃他向學的念頭，從不愛讀書的孩子一路苦讀拿到企業管理博士學位。

除了在商場上的成就，尹衍樑更具備深厚的人文關懷與國際視野，他熱愛教育與科研，長期無私捐助學術機構，並於2012年創辦具國際聲望的「唐獎」，鼓勵全球學者投入永續發展、生技醫藥、漢學及法治等四大領域的研究，為人類福祉帶來影響。

近年尹衍樑雖鮮少公開露面，但仍持續參與集團重大決策，今年3月還因追討Gogoro創辦人陸學森相關債務案躍上新聞版面。

潤泰集團表示，尹總裁生前對集團的永續經營已建立完善的專業經理人體制與接班佈局。目前集團旗下各公司均由專業管理團隊負責，各項業務運作一切正常，將秉持尹總裁生前堅持的「誠信、務實、創新」企業精神，持續穩健前行。

有關治喪事宜，潤泰集團指出，探詢家屬意願後，家屬表示將遵照尹衍樑生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭，懇辭各界花圈、輓聯與奠儀。

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