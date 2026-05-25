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尹衍樑辭世／捐助全台首座重粒子癌症中心 唯一要求是「這個」

記者沈能元／台北26日電
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台北榮總院長陳威明（左）說，真正偉大的善行，不應被時間掩埋；潤泰集體總裁尹衍樑留...
台北榮總院長陳威明（左）說，真正偉大的善行，不應被時間掩埋；潤泰集體總裁尹衍樑留給台灣、留給榮總、留給所有人的溫暖與大愛，也值得被後人永遠記得。(圖／潤泰集體總裁尹衍樑捐建醫護新宿舍、取自北榮臉書)

台灣潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨辭世，享壽76歲。尹衍樑長年與台北榮總及院長陳威明建立深厚的合作情誼，在台北榮總的全台第一座重粒子癌症中心，就是由尹衍樑捐贈新台幣15億元協助興建主體建築及加速器基座，他唯一的要求就是每年需提供2%的免費治療名額，救助或照顧更多弱勢病患。

除了重粒子癌症中心，在醫護人力不足的環境下，尹衍樑捐贈新台幣21億元於北榮興建醫護宿舍大樓，為改善國內醫療環境奉獻心力。早在林芳郁擔任北榮院長時，尹衍樑也捐款新台幣2億多元，協助年輕醫師出國進修。

陳威明在不同的公開場合，只要提到重粒子癌症中心、醫護宿舍，都不忘感謝尹衍樑。在興建重粒子癌症中心時，尹衍樑的一句話「早一天完工，早救一個病人」，讓潤泰集團員工全力以赴，過年期間不休息全力趕工，後來尹衍樑獲知北榮新醫療大樓（長青樓）興建工程資金不足後，慷慨再捐2億元協助興建。

尹衍樑對於醫護人員照顧也不遺餘力。「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」去年宣布成立時，知名整形外科醫師林靜芸透露，時任院長的林芳郁為了鼓勵年輕醫師出國進修，她與夫婿在一場餐會上，齊心灌醉尹衍樑，希望他捐款。當時微醺的尹衍樑得知這對夫妻名醫的用意後，直呼「為了這種事，你們不用特地灌醉我」，一口氣答應，捐出新台幣2億多元。

尹衍樑更斥資超過新台幣21億元，含土地價值，以實物捐建方式協助北榮興建新醫護宿舍大樓。這棟大樓為地上18層、地下1層，設置1200床供單身醫護同仁居住，另規劃44戶眷舍與9戶學人宿舍。北榮指出，新宿舍具備飯店式安全管理與多項生活服務，可改善醫護人員居住環境，也被視為潤泰集團與尹衍樑長期支持北榮醫療建設與人才培育的具體案例。

陳威明曾說，員工是醫院最珍貴的資產，新醫護宿舍大樓獲得潤泰集團尹衍樑總裁大力協助，以實物捐贈方式由潤泰公司協助興建，新醫護宿舍大樓主體結構採預鑄工法，大幅度縮短工期及提高施工品質，2022年9月15日開工，達到全程零工安紀錄，2024年6月已取得第1階段使用執照，2024年8月起已分批入住。

新醫護宿舍大樓環境優美、設備新穎，大幅提升醫護居住品質、吸引更多優秀人才到北榮服務，更可邀請世界各國知名專家學者蒞院授課交流，優質工作環境也鼓舞榮總人的士氣。陳威明說，全體同仁將繼續努力，朝全民就醫首選醫院、世界一流醫學中心的目標前進。

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