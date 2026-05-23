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黃子佼否認紅賓士肇逃 自曝離婚無業無收入

記者蕭雅娟／台北23日電
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黃子佼購買、下載2000多部性影像案，與被害人和解賠償完畢，依個資法緩刑4年定讞...
黃子佼購買、下載2000多部性影像案，與被害人和解賠償完畢，依個資法緩刑4年定讞；檢方移送併辦案件中，有10名被害人無法辨別身分，退回另行依法處理。（本報資料照片）

藝人黃子佼購買、下載「創意私房論壇」性影像，一審上訴期間，涉嫌駕駛紅色賓士休旅車與機車騎士發生碰撞，被控肇事逃逸。新北地方法院行準備程序，黃否認肇逃，堅稱沒有碰撞，在法官問家庭、經濟現況時自曝，目前無業沒收入，已離婚。

新北地院昨開審理庭行準備程序，黃子佼穿著藍襯衫、格紋長褲戰服出庭，當庭否認肇事逃逸。他供稱，他看到黃姓騎士從巷子內竄出，因而減速，不知他的車輛右邊有機車，他沒有靠右偏移，也未聽到碰撞聲。

法庭勘驗行車記錄器及路口監視器畫面。黃子佼辯護人主張，黃沒有靠右偏移，順著微微的U型彎道行駛，實際上沒有碰撞；被害者林女在警詢、偵查時都稱沒碰撞，林女試圖從黃的賓士休旅車旁「鑽出去」，黃的車輛煞停閃避黃姓騎士，林女因驚嚇倒地。

黃子佼辯護人聲請調閱黃的紅色賓士休旅車維修紀錄，證明沒有碰撞、凹陷，及2車有無殘留車漆的鑑定報告證明無碰撞。檢方認為，黃的賓士休旅車確實撞到林女機車，導致林女倒地受傷，聲請傳喚林女及黃姓騎士作證。辯護人對於傳喚林女無意間，但黃姓騎士無傳喚必要。

庭訊尾聲，法官就量刑參考訊問黃的家庭、經濟現況。黃表示，他專科畢業，目前無業沒收入，已離婚，有小孩及父母要扶養。

藝人黃子佼於2014年起註冊「創意私房」論壇會員，陸續購買2000多部兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，下載儲存硬碟。2025年11月，台灣高等法院改判黃違反個人資料保護法，且與被害人和解賠償完畢，處判1年6月徒刑，緩刑4年，提供180小時義務勞務、接受3場法制教育，最高法院日前駁回上訴定讞。檢方移送併辦的其他性影像中，10名被害人無法辨別身分，退回由檢察官另行依法處理。

黃子佼 賓士

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