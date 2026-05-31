藝人秦偉性侵少女不賠償 「7度」申請假釋結果出爐

藝人秦偉「第七度」申請假釋被駁回。（本報資料照片）

藝人秦偉性侵 女編劇、女粉絲、女造型師3案判處有期徒刑7年8月確定，2020年4月入監服刑，關押在台中監獄；秦2026年1月「第七度」申請假釋，假釋審議委員會日前駁回秦的申請案。

據了解，秦偉的執行率已逾八成，不過，假釋審議委員會還是認為，秦偉的犯行造成多名被害人身心受創，且秦犯後並未彌補犯罪所生的傷害，加上被害者當中還有少女，因此決定駁回假釋申請案。

2016年1名女造型師指控秦偉性侵，控訴秦2010年7月邀她到台北市信義區的住處，將她壓制在床、違反意願性侵；女造型師爆料之後，又有女編劇、女粉絲相繼控訴秦利用談偶像劇劇本、約見面聊天不同理由性侵，檢警展開查辦。

檢方認定，有8名女子遭秦偉性侵，含2名未成年人，年紀最小是14歲，起訴秦偉並求刑41年，不過，5名被害人的指控罪證不足，秦獲判無罪，只有秦性侵女編劇、女粉絲、女造型師3案有罪確定，2021年2月裁定3案應執行有期徒刑7年8月確定。

2020年4月10日，秦偉向台北地檢署聲請囑託南投地檢署代為執行，南投地檢署執行科檢察官4月14日開指揮書將秦偉發監台中監獄。

2024年1月起，秦偉以已服刑過半為由首度申請假釋被駁回，同年5月秦捲土重來，還是被駁回；2024年9月秦第三度申請假釋遭駁回。

秦偉2025年1月第四度提申請假釋，假釋審議委員會照樣駁回申請案，秦2025年5月再提申請被駁回，2025年9月時他第六度申請仍未通過審議，2026年1月則是第7度申請假釋，還是被駁回。