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蕭薔天價「浪姐」片酬「全捐中國」被罵爆 資深製作人抱不平

記者趙大智／台北16日電
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伍宗德(右)和蕭薔相知相惜32年。（圖／伍宗德提供）
伍宗德(右)和蕭薔相知相惜32年。（圖／伍宗德提供）

蕭薔放話要將「浪姐7」百萬台幣(約3.2萬美元)酬勞全捐中國，那句「自己的同胞在受苦」，讓她遭到不少台灣網友炎上：「同胞每天都用飛彈對準你家唷。」質疑為何錢不捐台灣？蕭薔被誤解了心碎夜難眠，跟她有32年交情導演伍宗德忍不住跳出來：「蕭美眉是我大椿腳！」

蕭薔昔以絲襪廣告出道，是90年代當紅的「台灣第一美女」，不過2000年後，高學歷、高EQ「台灣第一名模」林志玲崛起，志玲姐姐旋風吹襲，新舊女神不停被殘忍比較。最近林志玲成為文策院董事，過去親中言論遭挖，蕭薔則因宣布將「浪姐」酬勞捐給中國「自己的同胞」遭台灣網友炎上，時隔多年，2位女神意外又有命運交錯，一塊陷入「兩邊不是人」窘境。

伍宗德最近推出新節目「網紅與善的距離」，首集主持人就是蕭薔，她趕在赴中國錄影前一天捐出100萬，分別匯入10家公益機構，他列出名單說：「這不能亂講，明明白白就擺在這裡。」而伍宗德拍了5年的公益募款短片「願有情」，蕭薔也無償拍了3支。

伍宗德1994年跟蕭薔合作「霸王花」，兩人交情深厚，「她每天9點多上床睡覺，昨天卻深夜輾轉難眠，傳了『呂氏春秋』荊人遺弓的故事給我，我知道她被誤解心裡難受」。

蕭薔除了力挺伍宗德發起的公益活動，自己成立的「珍世美學」慈善基金會，30年來捐助單位逾百，2021年捐助新冠疫情，助學台灣偏鄉學童、婦癌基金會等，重大災害如921大地震、88風災、高雄氣爆、花蓮地震都未缺席。

也難怪如今被台灣網友攻擊，蕭薔會委屈不已。她出道37年，她主演瓊瑤「一簾幽夢」為中國觀眾熟知，這回接「浪姐7」，酬勞每集約25萬人民幣（約3.67萬美元），若能戰到最後一刻預計7月返台。

林志玲

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