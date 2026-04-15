我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

郭台銘16歲女兒超學霸 奪機器人競賽FRC最高榮譽

台灣新聞組╱台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有三名子女。(本報資料照片)
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有三名子女。(本報資料照片)

鴻海創辦人郭台銘與其妻曾馨瑩育有三名子女，曾馨瑩近日在社群媒體Instagram上發布限動，驕傲曬出16歲女兒來美參加FIRST機器人競賽（FIRST Robotics Competition，FRC）區域賽，並得到「卓越影響力獎」（Impact Award）的照片。

FRC是由美國非營利組織FIRST主辦的工業級機器人國際頂級賽事，針對全球高中生舉辦。參賽學生需在6周內自行設計、組裝並操作限定重量內的機器人，完成指定任務。這項賽事除了考驗機器人技能，參賽者的團隊合作、跨領域整合與募資能力等多元性更是賽事注重的要點。

其中「卓越影響力獎（Impact Award）」是FRC中的最高榮譽，據FRC官網介紹，該獎項乘載了FRC的願景：不僅僅是製造機器人，更是培養能夠改變世界的人才。卓越影響力獎旨在表彰持續展現卓越成就和深遠影響的團隊，獲獎團隊也會進入名人堂，堪稱FIRST的形象大使。

郭台銘女兒所屬團隊正是奪得美國拉斯維加斯區域賽事的「最高榮譽」卓越影響力獎，獲得晉級世界總決賽的門票。同樣獲得卓越影響力獎還有參加伊利諾區域賽的台北市建國中學，嘉義縣竹崎高中則榮獲紐約區預賽工程啟發獎，皆成功取得世界賽資格。

鴻海 郭台銘

上一則

財產申報曝光 李洋背債3600萬 仍慷慨捐千萬獎金

下一則

回應陸10措施 卓：農漁產品時停、時開 跟魚講92共識？

延伸閱讀

跳水世界杯全紅嬋缺席 陳芋汐換搭檔

跳水世界杯全紅嬋缺席 陳芋汐換搭檔
40歲才開始創作 中國80歲繪本奶奶奪「國際安徒生獎」

40歲才開始創作 中國80歲繪本奶奶奪「國際安徒生獎」
7歲女孩 3000公尺長跑破世界紀錄

7歲女孩 3000公尺長跑破世界紀錄
台美商會籃球賽 為公益開打

台美商會籃球賽 為公益開打

熱門新聞

童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我