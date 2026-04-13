獲頒奧運金牌1000萬台幣獎金 李洋全捐：直接回饋社會

運動部長李洋。(記者林伯東／攝影)

巴黎奧運完成羽球 男雙連霸的李洋 ，去年9月成為台運動部首任部長，以不同身分為體育付出的他今天更宣布，將宏道基金會董事長林鴻道給予的1000萬元(台幣，下同)獎金全數捐出，並列出幾個公益團體，讓留言區一片讚聲。

宏道基金會今天頒發東京奧運 與巴黎奧運奪牌選手獎勵金，金牌可獲得1000萬元獎勵金，和李洋一起打下2面金牌的王齊麟也出席領取1000萬獎金。

成為「金牌部長」的李洋，透過社群宣布不會領取這1000萬，建議林鴻道直接回饋社會，捐給公益團體，還先「做功課」列出9個慈善單位，除了罕病、流浪動物，也包括障礙運動和公益運動協會等。

李洋臉書全文：

當選手時，曾有「奧運金牌千萬獎金」的承諾，今天林鴻道董事長決定實踐他的諾言。我的運動生涯上有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就我一次次站上頒獎台的機會。

現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方。

以下是我建議捐贈的公益團體，希望讓更多人關注這些單位長期的付出，也謝謝林鴻道董事長，讓這份承諾最終可以用另一種更有意義的方式被實現：

財團法人罕見疾病基金會、財團法人創世社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、中華身心障礙運動休閒服務協會、台灣星動公益運動推廣協會、肯愛社會服務協會、財團法人天使心家族社會福利基金會、台灣優質生命協會、婦女救援基金會以及月園流浪動物照護協會。