我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲任命首位女性陸軍總司令 創建軍125年紀錄

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

獲頒奧運金牌1000萬台幣獎金 李洋全捐：直接回饋社會

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
運動部長李洋。(記者林伯東／攝影)
運動部長李洋。(記者林伯東／攝影)

巴黎奧運完成羽球男雙連霸的李洋，去年9月成為台運動部首任部長，以不同身分為體育付出的他今天更宣布，將宏道基金會董事長林鴻道給予的1000萬元(台幣，下同)獎金全數捐出，並列出幾個公益團體，讓留言區一片讚聲。

宏道基金會今天頒發東京奧運與巴黎奧運奪牌選手獎勵金，金牌可獲得1000萬元獎勵金，和李洋一起打下2面金牌的王齊麟也出席領取1000萬獎金。

成為「金牌部長」的李洋，透過社群宣布不會領取這1000萬，建議林鴻道直接回饋社會，捐給公益團體，還先「做功課」列出9個慈善單位，除了罕病、流浪動物，也包括障礙運動和公益運動協會等。

李洋臉書全文：

當選手時，曾有「奧運金牌千萬獎金」的承諾，今天林鴻道董事長決定實踐他的諾言。我的運動生涯上有國家、企業的栽培以及後勤團隊的支持，才得以成就我一次次站上頒獎台的機會。

現在我作為運動部長，我更在意的是制度與環境，因此這筆獎金，我建議林董事長直接回饋給社會更需要的地方。

以下是我建議捐贈的公益團體，希望讓更多人關注這些單位長期的付出，也謝謝林鴻道董事長，讓這份承諾最終可以用另一種更有意義的方式被實現：

財團法人罕見疾病基金會、財團法人創世社會福利基金會、伊甸社會福利基金會、中華身心障礙運動休閒服務協會、台灣星動公益運動推廣協會、肯愛社會服務協會、財團法人天使心家族社會福利基金會、台灣優質生命協會、婦女救援基金會以及月園流浪動物照護協會。

東京奧運 羽球 李洋

上一則

中宣布惠台10政策 推動直航正常化 恢復上海及福建來台自由行

延伸閱讀

烏日「銅」樂會 烏選手義賣東奧獎牌救國 4年後物歸原主

烏日「銅」樂會 烏選手義賣東奧獎牌救國 4年後物歸原主
台美商會籃球賽 為公益開打

台美商會籃球賽 為公益開打
李洋遭稱誤入叢林的小白兔 蕭美琴：盼不分黨派在預算上給予支持

李洋遭稱誤入叢林的小白兔 蕭美琴：盼不分黨派在預算上給予支持
匿名者捐160萬 金山聯合學區教職員每人獲贈250元

匿名者捐160萬 金山聯合學區教職員每人獲贈250元

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55

超人氣

更多 >
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的
川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊

川普即起封鎖荷莫茲海峽 管制細節一次看 伊朗強硬回擊